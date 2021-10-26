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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عز الدين نجيب: المثقفون شعروا لسنوات أنهم في حالة طوارئ داخلية

عز الدين نجيب
عز الدين نجيب

صرح الأديب والفنان التشكيلي عز الدين نجيب، عن تبعيات القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي بشأن إلغاء حالة الطوارئ وانعكاسه على المثقفين، وقال: إن القرار جيد للغاية، لأن حالة الطوارئ المزمنة والتي استمرت لعشرات السنين في مصر، لا يمكن أن تتلخص أبدا في مشكلة الحريات أو حقوق الإنسان، وإنما كان لها بعد أبعد بكثير، فقد شعر المثقفين والناس أنهم في حالة طوارئ داخلية، وقد جعلت الإنسان رقيب على نفسه، وافتقد الإحساس بالشجاعة، حتى لو لم يكن هناك ما يستدعي الخوف هذا.

وأضاف في تصريحات لـ صدى البلد، أنا أثني على قرار الرئيس الذي اتخذه بشأن هذا الأمر، لأنه سيترتب عليه إشاعة مناخ من الطمأنينة، لكل المواطنين، وللأدباء والفنانين بشكل خاص، بمعنى أن تتاح لهم حرية التعبير بصورة أكبر، وفي الحدود التي يحددها القانون، لسلامة الدولة والأمن العام.

يتطرق عز الدين نجيب إلى جزأيه أخرى، إذ يشير إلى أن هذا القرار هو دليل على  استعادة الدولة لمؤسساتها وقوتها، ولذلك يجب على المثقفين أن يتخلصوا من الأحكام العرفية التي يفرضونها على أنفسهم، وهذا الأمر سيتطلب وقت كبير حتى تشفى النفوس، فهناك سلبية أصابت المثقفين لسنوات، وهذه السلبية جعلتهم لا يبادروا بأي موقف إيجابي إلا فيما ندر، وتلك الحالة كانت بسبب ما فرضته حالة الطوارئ، والتي سببت لهم عاهات نفسية، لذلك يتطلب الأمر تقديم جيل جديد من المبدعين أصحاء نفسيا، ولذلك أنا متفاءل من هذا قرار الرئيس السيسي، والذي يجب أن يحتفي به المثقفين والمبدعين على حد سواء.

الرئيس السيسي حقوق الإنسان عز الدين نجيب حالة الطوارئ

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