جاريدو: وائل جمعة سينجح مع منتخب مصر.. واختيار كيروش رائع

أكد الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي أن اختيار البرتغالي كارلوس كيروش كمدير فني لـ منتخب مصر كان موفقا ورائعا.

وأشار جاريدو عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن علاقته بكيروش جيدة ويتابع مشواره التدريبي المميز ويملك شخصية قوية.

وأوضح : وائل جمعة شخص رائع ويستحق تولي منصب مدير منتخب مصر ،وأنا اثق في قدرة الفراعنة على التأهل لبطولة كأس العالم.

وأكد : وائل جمعة كان قائداً داخل الملعب عمل معي كمدير الكرة في الأهلي وكان مميزا وصاحب شخصية مميزة.

وأشار: أنا فخور بتدريب مجموعة مميزة من النجوم في الأهلي مثل حسام غالي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي كما أن علاقته لازالت قوية مع محمود حسن تريزيجيه نجم استون فيلا الإنجليزي.