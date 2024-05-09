للمرة الأولى.. بايدن يضع شروطا لدعم إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "سي إن إن"، أنه للمرة الأولى يضع بايدن شروطا لدعم إسرائيل.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه إذا اقتحمت إسرائيل مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة فلن نزودها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا في هذا النوع من المعارك.

وأكد بايدن، أن القنابل التي قدمتها أمريكا لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتل المدنيين.

في سياق متصل كشف مصدر مصري رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، في نبا عاجل عن مصدر مطلع، أن مصر تواصل جهودها لوقف إطلاق النار وهناك إشارات لنضوج الاتفاق.