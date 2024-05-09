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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موظفة أم معلمة.. فحص الكاميرات في حادث تشويه طفلة بمدرسة فيصل.. صور

صدى البلد

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات تشويه وجه تلميذة بالصف السادس الابتدائي في مدرسة خاصة بفيصل. 

ويفحص فريق البحث كاميرات المراقبة في المدرسة لبيان التقاطها الحادث من عدمه، واستمعت قوات الأمن لأقوال عدد من شهود العيان الذين أفادوا أن من ألقى المياه المغلية من الطابق الاول موظفة بالشئون الإدارية لم تشاهد وقوف تلاميذ في فناء المدرسة. 

وأضافت التحريات أن التحريات مازالت جارية حول هوية مرتكب الحادث وما إذا كانت معلمة أم موظفة حسب اقوال شهود العيان. 

كانت اتهمت سيدة معلمة بمدرسة في العمرانية بتشويه وجه ابنتها تلميذة الصف السادس الابتدائي عقب القاء مياه مغلية عليها من الطابق الاول. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العمرانية بتقديم سيدة بلاغ تتهم معلمة في مدرسة خاصة بمنطقة فيصل بتشويه وجه ابنتها بالصف السادس الابتدائي تدعى كارولين. م 

 

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رمت عليها مياه مغلية.. ولية أمر تتهم معلمة بتشويه طفلتها في العمرانية

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وذكرت والدة الطفلة المصابة في المحضر الذي يحمل رقم ٣٠٣٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح العمرانية ان ابنتها اثناء توقفها في فناء المدرسة القت معلمة مياه مغلية من الطابق الاول دون النظر الاسفل فسكبت المياه على ابنتها سببت لها تشوها في الوجه والكتف بسبب سخونة المياه التي اصابتها بحروق شديدة من الدرجة الثانية. 

واتهمت الام المعلمة بتشويه وجه وجسد ابنتها وطلبت التحقيق معها ومع مسؤولي المدرسة. 

وتكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وهوية المتسبب في الحادث ومدى صحة اتهام المعلمة وشكلت فريق بحث لكشف ملابسات الحادث. 

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العمرانية تشويه وجه تلميذة تشويه وجه طفلة مدرسة فيصل موظفة ام معلمة

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