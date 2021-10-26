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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة الروسي: لدينا آفاق كبيرة للحد من انبعاثات الكربون

ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن روسيا لديها آفاق كبيرة، سواء من حيث الحد من انبعاثات الكربون في المشاريع القائمة أو في تطوير مرافق إنتاج الطاقة الجديدة ذات التأثير البيئي المنخفض، مبيناً أن ميزان الطاقة الحالي لروسيا يُعد أحد أكثر الموازين تنوعًا ونظافة في العالم.


وأضاف نوفاك -خلال مشاركته في قمة مبادرة الشرق الأوسط بالعاصمة السعودية الرياض، الاثنين- أن روسيا تعتزم الوصول إلى حياد الكربون في موعد لا يتجاوز عام 2060، حيث يشكل الغاز الطبيعي اليوم جزءًا مهمًا من ميزان الطاقة الروسي، فضلاً عن منشآت توليد الطاقة النووية، موضحا أن بلاده تخطط لزيادة حصة الطاقة النووية في ميزان الطاقة وتطوير اتجاهات جديدة".


وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- أنه على الرغم من تطوير التوليد الخالي من الكربون، فإن مصادر الطاقة الهيدروكربونية لن تتوقف عن لعب دور رئيس في الأسواق العالمية. متابعًا: "نرى إمكانات كبيرة في هذا الاتجاه في الغاز، حيث يُعد أنظف مصدر للطاقة الهيدروكربونية، وفي الوقت نفسه، من الواضح أنه من الضروري زيادة الكفاءة والملاءمة البيئية لاستخدام الهيدروكربونات من خلال استخدام أحدث التقنيات".


ودعا ألكسندر نوفاك المشاركين إلى مواصلة مناقشة الاتجاهات والتحديات الرئيسة في تطوير الطاقة العالمية في إطار مؤتمر الطاقة العالمي الخامس والعشرين، المقرر عقده في مدينة سانت بطرسبرج في روسيا خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2022.

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