نيويورك تايمز : أنظمة باتريوت الجديدة تصل إلى أوكرانيا يونيو المقبل

أكد رئيس قسم الدفاع الجوي والصاروخي في مقر القوات الجوية الألمانية، العقيد جان هنريك سوكوردت، أن أنظمة صواريخ باتريوت الجديدة لن تصل إلى أوكرانيا إلا في شهر يونيو 2024، إن لم يكن في وقت لاحق.

وقال المسئول العسكري الألماني إنه لا يمكن ببساطة توزيع أنظمة باتريوت دون تدريب الجيش على استخدامها، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأشار العقيد جان هنريك سوكوردت، إلى أنه بعد تدريب الأفراد، عادة ما تستغرق القوات المسلحة الألمانية حوالي يومين لتسليم منصات إطلاق الصواريخ والرادارات والمكونات الأخرى إلى مركز لوجستي في بولندا وتسليمها إلى الجانب الأوكراني لنقلها عبر الحدود، حسبما كتبت الصحيفة الأمريكية.

قد يتزامن تسليم باتريوت مع وصول مقاتلات من طراز F-16 تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تنتهي أيضًا في البلاد "في موعد لا يتجاوز صيف هذا العام"، و"بكميات صغيرة في البداية".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة تتوقع العثور على دول توافق على مشاركة أنظمة الدفاع الجوي باتريوت الخاصة بها مع أوكرانيا.