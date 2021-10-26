رئيس نقل النواب: إلغاء حالة الطوارئ تأسيس لجمهورية الجديدة تنعم بالأمن والاستقرار

ثمن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بالنواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، لافتا إلى أن مصر باتت تنعم بالأمن والاستقرار فى عهده، وحريص دائما على توفير الأمن الذي افتقدناه لفترات طويلة.



وقال عابد إن الرئيس السيسي يضع قواعد الجمهورية الجديدة التى طالما حلم بها المواطن المصري منذ عقود طويلة، وتحققت بفضل جهود الرئيس البطل الذي يوجد لديه إصرار وعزيمة على بناء دوله خالية من العشوائيات وأن يعيش فيها المواطن حياة كريمة، وقد رأينا المشروعات القومية التى تهدف إلى تنمية الحاضر والمستقبل .



وأكد النائب علاء عابد، أن الإنجازات الموجودة الآن على الأرض وفي كل مكان تؤكد أننا أمام قائد تاريخي واستثنائي لهذه الأمة ويقفز بنا إلى المستقبل بسرعة كبيره نحو المستقبل وبناء الوطن .



وأعلن الرئيس السيسي، الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.