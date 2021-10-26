تعرف على تفاصيل خدمات ذوى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل.. فيديو

قال خليل جمال، مدير عام إدارة التأهل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن بطاقات الخدمات المتكاملة يتم إصدارها للأشخاص ذوى الإعاقة لتساعدهم فى الحصول على جميع المزايا والحقوق والالتزامات المكفولة له من جانب الدولة.

وأضاف خليل جمال، خلال حواره ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أن بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة ذكية ومؤمنة مطبوع عليها صورة الشخص ذوى الإعاقة.

وأشار مدير عام إدارة التأهل بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة متوافقة مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية، ويضاف تطبيقات الخدمات الحكومية سواء كانت مادية أو مالية.

وفى سياق متصل، قال خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العاملة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، إن بطاقة الخدمة المتكاملة تقدم الخدمات العلاجية والتعليمية والتخفضيات في الضرائب، والرسوم الجمركية، وحتى التخفيض في وسائل النقل ومجانية المسارح والمزارات السياحية.

وتابع خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" القانون رقم 10 ولائحته التنفيذية هو مجموعة من الحقوق للأشخاص ذوي الهمم وهي تعتبر جواز مرورهم لكل الخدمات المنصوص عليها في القانون ومخصوصة لهم.



وأشار خليل محمد خليل إلي أن بطاقة الخدمات تعد بطاقة تعريفية تمنح للشخص ذوي الهمم وتوضح نوع ودرجة إعاقته وتكون وسيلة لكل الجهات التي يتعامل معها.



ولفت إلي أنه للحصول علي البطاقة يجب على الشخص أن يدخل على موقع وزارة التضامن، ويسجل باسمه ورقمه القومي ونوع الإعاقة وبموجب التسجيل على المنصة يتم تحديد أقرب لجنة طبية له واليوم والميعاد.