من أحدث جلسة تصوير.. روجينا تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة روجينا عدة صور من احدث جلسة تصوير لها ، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام».

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها بكتابة تعليقات الإعجاب.

وشاركت روجينا في بطولة بنت السلطان، عدد كبير من النجوم أبرزهم “باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

كما شاركت روجينا في مسلسل "اسود فاتح" وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب لتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع، وتسعى للإنتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.