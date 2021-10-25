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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي وروجينا في ضيافة أمير كرارة ببرنامج "سهرانين"

أشرف زكى وروجينا
أشرف زكى وروجينا

يحل الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث الثنائي خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما. كما يكشفان عددا من المواقف الطريفة التي جمعتهما، ويتشاركان الغناء داخل استوديو "سهرانين"، لتندهش روجينا من الأجواء قائلة لأمير كرارة: "أقسم بالله أنت خليت أشرف زكي يعمل اللي عمره ما عمله في حياته".

أشرف زكى وروجينا 

وبعد كشف العديد من الجوانب في حياتهما العاطفية، يداعب أشرف زكي، أمير كرارة، قائلا: "البرنامج ده اسمه سهرانين ولا متطلقين ولا إيه".

يحل ضيفا أيضا خلال اللقاء المطرب الشعبي أحمد شيبة،  ليتحدث عن المواقف الطريفة التي جمعته بزملائه في الوسط الفني، كما يقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء، داخل استوديو "سهرانين"

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.

روجينا 
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