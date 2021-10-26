غلق 60 منشأة طبية مخالفة خلال حملة للعلاج الحر في المنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، وبعضوية جميع أعضاء العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة للمديرية والتعاون المشترك مع إدارات الصيدلة ومكافحة العدوي بالمديرية.

وتم المرور علي عدد (180) منشأة طبية خاصة، وأسفر المرور عن رصد الآتي ؛ عدد المنشآت التي تم تنفيذ قرارات الغلق بها (5) منشأة وعدد المنشآت التي سيتم استصدار قرار غلق عدد (55) منشأة وتم انذار عدد (54) منشأة وعدد المنشآت المطابقة (66) منشأة ، كما تم تحرير عدد (2) تحريز أدوية لمركز علاج طبيعي بشبين الكوم وعيادة جلدية بمنوف ومن جانب إدارة الصيدلة تم تحرير أمن دولة طوارئ .



وأشارت الدكتورة شيرين ان فريق العلاج الحر بالمحافظة يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا على حياة المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين .

ومن جانبه تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لأعضاء إدارة العلاج الحر على مجهوداتهم في الحملات الموسعة خلال الأيام السابقة، مؤكدا استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.