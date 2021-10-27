قد يؤدي إلى الانتحار.. أمينة خليل تكشف عن مخاطر ظاهرة التنمر |فيديو

قالت الفنانة أمينة خليل، إنه لا بد من مواجهة ظاهرة التنمر بداية من المدارس، مؤكدة انه لا بد أن يكون هناك منهج يشرح للأطفال الأثار السيئة للتنمر وخطورته.

وأضافت أمينة خليل، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنه يجب على الطفل، أن يعلم أن التنمر من الممكن أن يؤدي إلى الإنتحار، مشيرة إلى أنه قد يمثل ضغطا نفسيا كبيرا على من يتنمر عليه.

وتابعت أمينة خليل، انها تعرضت لمواقف تنمر كثيرة على السوشيال ميديا، مؤكدة أنه تعرضت للتنمر كتير اوي على شكلي ولبسي وافلامي وأعمالي ومنها التنمر على "منخاري".

تتابع وتقرأ كافة التعليقات

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تتابع وتقرا كافة التعليقات للمتنمرين قائلة : بقرأ وبتابع بس بحرص وأوجه رسالة للفتيات والفنانات لازم نقوى شوية ومش معنى حد يقلنا كلام سخيف لمجرد أننا مش ماشيين مع ذوقك".