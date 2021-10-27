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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الاربعاء 27 - 10 - 2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ويأتي اهما مباريات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

ريال مايوركا × إشبيلية- الساعة 7 مساء

رايو فاليكانو× برشلونة- الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال بيتيس× فالنسيا- الساعة 8 مساء

ريال مدريد× أوساسونا- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالى اليوم والقنوات الناقلة

يوفنتوس× ساسولو- الساعة 6:30 مساء على قناة DAZN 1HD Italia

سامبدوريا× أتلانتا- الساعة 6:30 مساء

أودينيزي× هيلاس فيرونا- الساعة 6:30 مساء

كالياري× روما- الساعة 8:45 مساء

إمبولي× انتر ميلان- الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

نيس× مارسيليا- الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

بيراميدز× المقاصة- الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت

الإسماعيلي× الأهلي- الساعة 8 مساء على قناة أون سبورت

لاتسيو× فيورنتينا- الساعة 8:45 مساء

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