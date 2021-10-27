مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 27 - 10 - 2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ويأتي اهما مباريات الدوري المصري الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
ريال مايوركا × إشبيلية- الساعة 7 مساء
رايو فاليكانو× برشلونة- الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ريال بيتيس× فالنسيا- الساعة 8 مساء
ريال مدريد× أوساسونا- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالى اليوم والقنوات الناقلة
يوفنتوس× ساسولو- الساعة 6:30 مساء على قناة DAZN 1HD Italia
سامبدوريا× أتلانتا- الساعة 6:30 مساء
أودينيزي× هيلاس فيرونا- الساعة 6:30 مساء
كالياري× روما- الساعة 8:45 مساء
إمبولي× انتر ميلان- الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
نيس× مارسيليا- الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
بيراميدز× المقاصة- الساعة 5:30 مساء على قناة أون سبورت
الإسماعيلي× الأهلي- الساعة 8 مساء على قناة أون سبورت
لاتسيو× فيورنتينا- الساعة 8:45 مساء