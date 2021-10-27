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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بإطلالة أنيقة.. روان بن حسين تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

روان بن حسين
روان بن حسين

حرصت الفنانة ونجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، علي مشاركة جمهورها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، صورة جديدة لها.

 

وتألقت روان بإطلالة جذابة، حيث ارتدت سترة باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على ظهرها ووجهها، ووضعت مكياجا جذابا مبهحا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها".


وطرحت الفنانة الكويتية ​روان بن حسين يوم  "26 سبتمبر الماضي" ​أغنيتها الثانية بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.


يذكر ان الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 


أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.


يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.


أعلنت روان بن حسين طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها. 

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إطلالة جذابة نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين إطلالة انيقة بإطلالة انيقة تبرز جمال ملامحها

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