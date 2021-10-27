"نقيب المحامين" يعلن تفاصيل مؤتمر "عيد المحاماة"

تعقد نقابة المحامين مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، المقرر انطلاقه غدا الخميس، احتفالا بعيد المحاماة السنوي .



وأوضح رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تفاصيل مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، المقرر انطلاقه غدا الخميس، احتفالا بعيد المحاماة السنوي، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وبحضور المستشار وزير العدل وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، و شيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.

وجاء نص البيان كالتالي:

بيان بشأن مؤتمر مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي المنعقد تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية احتفالا بعيد المحاماة السنوي.

وتابع : نقيب المحامين إيماناً منا بالشفافية التي هي عماد بناء العلاقة بينكم وبين نقابتكم في هذا العهد فإننا نبسط أمامكم كافة التفاصيل الخاصة بالاحتفاء بيوم المحاماة الذي قررنا أن يكون عيداً سنوياً للمحاماة في مصر والوطن العربي ، و تشرفنا بقبول فخامة رئيس الجمهورية أن يكون اليوم تحت رعايته ونحيط علمكم جميعاً بأنه :

أولاً : ينعقد المؤتمر بحضور معالي المستشار وزير العدل وعدد من ممثلي الهيئات القضائية ، وعدد من النقباء العرب ، و شيوخ المحاماة ، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية ، ومجلسها الرسمي في النقابة العامة الذي يمثل رمزياً الجمعية العمومية .

ثانياً : يتخذ الاحتفال بيوم المحاماة شكل مؤتمر علمي يناقش مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي في جلستين حواريتين هما :

1. المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا.

2. المحاماة وشركاء العدالة .



ثالثاً : تم إسناد تنظيم المؤتمر و رعايته رسمياً إلى الوكالة القومية الأكبر في مصر وكالة الأهرام للإعلان لتنظيم الحدث وتغطيته إعلامياً ، وهو نهج جديد نتبناه لتتجنب النقابة تكبيد ميزانيتها الانفاق على هذه الفعاليات ، كما كان يحدث في السابق من انفاق عشرات الملايين من أموال المحامين بشكل غير منضبط على مؤتمرات غير علمية .

رابعاً : كنا نتمنى أن يحضر المؤتمر كل المحامين في مصر ، ونقدر بكل الحب رغبات العديد من الزميلات والزملاء المحترمين وحرصهم الشديد على الحضور ، والتي كنا نتمنى تلبيتها ، ولكن حال بين النقابة وبين ذلك محدودية العدد المسموح به وضوابط تأمينه التي التزمنا بها أمام الهيئة القومية التي تستضيف المؤتمر ، والجهات الأمنية القائمة على تأمينه والتي نتقدم لها بعظيم الشكر على صادق التعاون .

خامساً : وفقا لضوابط التنظيم المرعية التي التزمنا بها ، فقد أكدت الجهة المنظمة والجهات الأمنية أنه لن يكون مسموحا بالحضور الا لمن يكون اسمه وارداً في الكشوف المسلمة اليها والموجودة طرف منظمي المؤتمر ، ويكون حاملاً للدعوة داخل المظروف المدون عليه اسم المدعو .

سادساً : سيتم اذاعة المؤتمر وبث وقائعه رسمياً على موقع النقابة على مدار اليوم ويستطيع كل من يرغب المشاركة فيه المشاركة عبر خاصية زووم التي ستتم اتاحتها لمن يشاء من المحامين .

سابعاً : نثق كل الثقة أنكم تحرصون كما نحرص على خروج يوم المحاماة بشكل يليق بمصر ونقابة المحامين المصرية العريقة ومكانتها العربية والدولية ، وأنكم لن تنساقوا خلف الدعوات المغرضة للانفلات والتي يحركها أشخاص معلومون لكم ولنا لا هم لهم سوى تقويض وهدم كل لبنة جديدة نضعها في اعادة بناء نقابتنا بعدما تعرضت له من هدم على ايديهم عبر عقدين من الزمان .