عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من فيلم عروستى .. أتنسيت تدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

أحمد حاتم
أحمد حاتم

تمكنت أغنية أتنسيت للفنان مسلم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب .

 

 أتنسيت هى الأغنية الرسمية لفيلم عروستى ، والذى تم طرحة فى دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية ، وقد حققت ما يقرب من مليون و200 الف مشاهدة .

 

وكان قد عبّر الفنان أحمد حاتم، عن سعادته بنجاح فيلم “عروستي”، وقال، في تصريح لـ صدى البلد، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة: "سعيد بتواجدي في فعاليات المهرجان وأتمنى مزيدا من النجاح والتألق لكل القائمين عليه، وسعيد أيضا بتقديمي عددا من أالفنية التي لاقت استحسان الجمهور”.

وأضاف: “تلقيت العديد من ردود الافعال الايجابية على فيلم عروستي، وسعدت جدا بها، فهذا العمل كان مميز وكواليسه مليئة بالحب والتعاون بين جميع فريق العمل”.

 

فيلم "عروستي" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وكل من الفنانين صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

 

عروستى جميلة عوض احمد حاتم صابرين الفنانة جميلة عوض الفنان احمد حاتم

ترشيحاتنا

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

لأهالي الهرم والمنوفية .. مزاد جديد للسيارات 3 نوفمبر .. تعرف عليه

اتحاد أمريكا الجنوبية يعلن موقفه رسميا من إقامة كأس العالم كل عامين

العراق.. داعش يتبنى هجوم ديالي ومقتل وإصابة أكثر من 30 شخصاً

أبو الغيط : مصر الدولة الوحيدة التي نجت من تبعات 2011 ..فيديو

دار الإفتاء توضح حكم الشرع في تجميد البويضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

فتاة تستدرج الضحايا بـ سهرات حمراء وهمية.. حكاية عصابة الـ 3 شياطين في الجيزة

في هدوء .. انفصال مصطفى فهمي عن زوجته فاتن موسى| خاص

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

أول رد من وزير التعليم على الانتقادات الموجهة لمنهج علوم 4 ابتدائي

غرامة تعادل سبعة أضعاف الأجر الوظيفي.. معاقبة مسؤل بتعليم المنيا ادعى المرض

عايز أقابل ربنا وهو فرحان بيا.. شاهد دعاء الرئيس السيسي للمولى عز وجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ