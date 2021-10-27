من فيلم عروستى .. أتنسيت تدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

تمكنت أغنية أتنسيت للفنان مسلم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب .

أتنسيت هى الأغنية الرسمية لفيلم عروستى ، والذى تم طرحة فى دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية ، وقد حققت ما يقرب من مليون و200 الف مشاهدة .

وكان قد عبّر الفنان أحمد حاتم، عن سعادته بنجاح فيلم “عروستي”، وقال، في تصريح لـ صدى البلد، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة: "سعيد بتواجدي في فعاليات المهرجان وأتمنى مزيدا من النجاح والتألق لكل القائمين عليه، وسعيد أيضا بتقديمي عددا من أالفنية التي لاقت استحسان الجمهور”.

وأضاف: “تلقيت العديد من ردود الافعال الايجابية على فيلم عروستي، وسعدت جدا بها، فهذا العمل كان مميز وكواليسه مليئة بالحب والتعاون بين جميع فريق العمل”.

فيلم "عروستي" بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، وكل من الفنانين صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.