عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجريمة وريتسا وفرق خبرة| تفاصيل 3 أفلام فى الطريق إليك

صدى البلد

تشهد الفترة المقبلة عرض عدد من الأفلام بدور العرض، والتى تنافس على موسم شتاء 2021 و2022 حيث يستعد حاليا صناع الأفلام للترويج لأعمال من خلال طرح البرومو الدعائي تمهيدا للعرض فى السينما.

ونستعرض أبرز الأفلام المقرر طرحها قريبا بدور العرض..

الجريمة

 

طرحت شركة الماسة للإنتاج الفني، الإعلان التشويقي الأول لفيلم أحمد عز المنتظر "الجريمة"، المقرر عرضه في السينمات خلال 2022. 

ظهر في البرومو التشويقي الذي لم تتعد مدته ثواني، صوت أحمد عز على خلفية ارتكاب جريمة قتل سيدة وإلقائها في المياه. 

يتعاون أحمد عز في فيلم الجريمة مع الفنانة منة شلبي للمرة الثالثة، حيث سبق وأن قدما معاً كل من فيلم  شباب تيك واى  فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم  بدل فاقد.

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدوانى.

وتدور أحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات حول مجرم -  الدور الذى يلعبه أحمد عز  -  ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

ريتسا

 

طرح الفنان أحمد الفيشاوي صورة البوستر الرسمي لأحدث أفلامه “ريتسا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق أحمد الفيشاوي علي الصورة، كاتبًا: “قريباََ بجميع دور العرض فيلم ريتسا، إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري وتصوير مارك عاوني”.

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركة فيلمه الجديد ريتسا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى من المقرر أن تنطلق دورته الثالثة والأربعين في الفترة 26 نوفمبر المقبل حتى 5 ديسمبر المقبل. 

أبطال فيلم ريتسا

فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوى وعائشة بن أحمد وأمير المصرى ومريم الخشت وكارولين عزمى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسرى.

فرق خبرة

 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "فرق خبرة" الإعلان الرسمي له، استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات.

شاركت الفنانة هدى المفتي بطلة الفيلم الإعلان الرسمي له مع جمهورها حيث نشرته على صفحتها الرسمية بموقع أنستجرام

يعد فيلم "فرق خبرة" آخر ظهور فني للراحلة القديرة دلال عبد العزيز والتي وافتها المنية متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا

الفيلم بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، الراحلة دلال عبد العزيز، طه الدسوقي، محمود البزاوي وغيرهم نخبة من النجوم.

تدور أحداث الفيلم حول (ناجي) الشاب الهادئ الذي يقرر خوض مغامرة يكتشف فيها نفسه والحياة والعلاقات بعد مقابلة عن طريق الصدفة مع (سلمى).

فرق خبرة أبطال فيلم ريتسا ريتسا الجريمة أفلام أحمد عز

ترشيحاتنا

مداخلة الرئيس السيسي مع شريف عامر وتشجيعه للطفل المعجزة

بعد إقالة كومان .. من يتولي تدريب برشلونة

كشف حقيقة فيديو إشعال سيدة أجنبية النيران في بوابة عقار بأكتوبر

هزائم متتالية ومركز تاسع في الدوري.. كومان يترك برشلونة في وضع صعب

صنع فتحة سرية في البروفة.. سقوط صاحب محل يتلصص على السيدات بالعمرانية

بـ 3000 دينار كويتي.. سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

دعاء الرئيس السيسي للطفل المعجزة أحمد تامر على الهواء| شاهد

أول رد من مصر للطيران عن تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو |فيديو

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

رسميا.. برشلونة يعلن إقالة رونالد كومان

طوارئ فوق الأجواء| ماذا حدث لرحلة الطائرة المصرية 729 MS المتجهة إلى موسكو

فتاة تستدرج الضحايا بـ سهرات حمراء وهمية.. حكاية عصابة الـ 3 شياطين في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

انتشار الأدوية في النوادي والمدارس ..حقيقة صادمة لأسباب تعاطي المراهقين المخدرات

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ