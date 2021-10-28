الجريمة وريتسا وفرق خبرة| تفاصيل 3 أفلام فى الطريق إليك

تشهد الفترة المقبلة عرض عدد من الأفلام بدور العرض، والتى تنافس على موسم شتاء 2021 و2022 حيث يستعد حاليا صناع الأفلام للترويج لأعمال من خلال طرح البرومو الدعائي تمهيدا للعرض فى السينما.

ونستعرض أبرز الأفلام المقرر طرحها قريبا بدور العرض..

الجريمة

طرحت شركة الماسة للإنتاج الفني، الإعلان التشويقي الأول لفيلم أحمد عز المنتظر "الجريمة"، المقرر عرضه في السينمات خلال 2022.

ظهر في البرومو التشويقي الذي لم تتعد مدته ثواني، صوت أحمد عز على خلفية ارتكاب جريمة قتل سيدة وإلقائها في المياه.

يتعاون أحمد عز في فيلم الجريمة مع الفنانة منة شلبي للمرة الثالثة، حيث سبق وأن قدما معاً كل من فيلم شباب تيك واى فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم بدل فاقد.

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدوانى.

وتدور أحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات حول مجرم - الدور الذى يلعبه أحمد عز - ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

ريتسا

طرح الفنان أحمد الفيشاوي صورة البوستر الرسمي لأحدث أفلامه “ريتسا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق أحمد الفيشاوي علي الصورة، كاتبًا: “قريباََ بجميع دور العرض فيلم ريتسا، إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري وتصوير مارك عاوني”.

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن مشاركة فيلمه الجديد ريتسا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى من المقرر أن تنطلق دورته الثالثة والأربعين في الفترة 26 نوفمبر المقبل حتى 5 ديسمبر المقبل.

أبطال فيلم ريتسا

فيلم "ريتسا" بطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوى وعائشة بن أحمد وأمير المصرى ومريم الخشت وكارولين عزمى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسرى.

فرق خبرة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "فرق خبرة" الإعلان الرسمي له، استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات.

شاركت الفنانة هدى المفتي بطلة الفيلم الإعلان الرسمي له مع جمهورها حيث نشرته على صفحتها الرسمية بموقع أنستجرام

يعد فيلم "فرق خبرة" آخر ظهور فني للراحلة القديرة دلال عبد العزيز والتي وافتها المنية متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا

الفيلم بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي، الراحلة دلال عبد العزيز، طه الدسوقي، محمود البزاوي وغيرهم نخبة من النجوم.

تدور أحداث الفيلم حول (ناجي) الشاب الهادئ الذي يقرر خوض مغامرة يكتشف فيها نفسه والحياة والعلاقات بعد مقابلة عن طريق الصدفة مع (سلمى).