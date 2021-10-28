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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس الساعات الأخيرة قبل قرار إقالة كومان

كومان
كومان

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية كواليس الساعات الأخيرة قبل قرار إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفنيي لفريق الكرة بالنادي الكاتالوني، والذي اتخذه رئيس مجلس إدارة برشلونة خوان لابورتا.

وأعلن برشلونة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إقالة كومان من منصبه، وذلك بعد هزيمة النادي الكتالوني من رايو فايكانو في الليجا بهدف نظيف.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "بين مطار مدريد باراخاس الدولي ومطار برشلونة الدولي، عاش كومان الساعات الأخيرة له كمدرب في برشلونة".

وأضافت: "لابورتا بعد نهاية المباراة، بدأ بالفعل في دراسة إمكانية إقالة كومان، وفي حوالي الساعة 11 مساءً صعد خوان على متن الطائرة التي عاد بها النادي إلى برشلونة، وكان غاضبًا جدًا بسبب ما حدث في المباراة".

وتابعت: "لابورتا يرى أن هزيمة برشلونة دليلاً جديدًا على أن الفريق لا يجد طريقة للرد، وأثناء الطيران قرر إنهاء قرار كومان بإقالته، وكذلك استمع إلى آراء كبار موظفي مجلس الإدارة والإدارة الرياضية التي رافقته".

وواصلت: "قبل الهبوط في برشلونة، تلقى كومان الأخبار وعلم أنه لن يكون قادرًا على التواجد في الجلسة التدريبية المقبلة، المقرر إجراؤها صباح الخميس".

وأتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "اليوم الخميس ستتاح الفرصة لكومان لتوديع لاعبيه وبقية الموظفين الذين عملوا معه خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية".

رونالد كومان خوان لابورتا برشلونة رايو فايكانو الليجا

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