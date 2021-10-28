الطفولة والأمومة يطلق «لسه نـوارة» في 11 محافظة

أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة فعاليات الحملة التوعوية "لسـة نــُوَّارة" تحت شعار "حقها تعيش طفولتها وسنها" لمناهضة زواج الأطفال، وذلك في ١١ محافظة من محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وأنشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة للتصدي لجميع الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يسعى دائما لحماية الأطفال ولا سيما الفتيات من العنف ضدهن، مؤكدة أن زواج الأطفال ما هو إلا تكريس لدائرة العنف ضد فتيات بعمر الزهور.

وقالت "السنباطي" إن الحملة تستهدف 11 محافظة وهي “البحيرة والغربية والقليوبية والجيزة والمنوفية والدقهلية وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا والشرقية”، كما تستهدف 14 قرية ضمن قرى مبادرة “حياة كريمة”.

وأضافت أن فعاليات الحملة تستمر حتى يوم 31 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى التوعية بمخاطر وعواقب زواج الأطفال الصحية والنفسية والقانونية على الفتيات، لافتة إلى أن زواج الأطفال انتهاك جسيم لهم ويعرض حياتهن للخطر وعائق من عوائق تنمية الأسرة.

وأكدت “السنباطي” أن زواج الأطفال في هذه السن الصغيرة مخالفة لحكم المادة ٨٠ من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة.

ولما قررته المادة ٩٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٨ في شأن حالات تعريض الطفل للخطر، والمادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية والتي تنص على عدم توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشر، وناشدت الأهالي والأسر عدم فعل مثل هذه الممارسات الضارة بمستقبل فتياتهن لأن هذه الممارسات تسلبهن حقوقهن التى كفلتها لهم الدولة بالقانون والدستور، مؤكدة أن الأطفال لهم حق أصيل في أن يعيشوا حياة سوية في كل مرحلة من مراحل حياتهم.

وناشدت مجددًا المواطنين الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن ١٦٠٠٠، والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق “نبتة مصر”، فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.