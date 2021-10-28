قريبا.. واتس آب يستحدث ميزة خصوصية مهمة لمستخدمي سطح المكتب

يعمل واتس آب WhatsApp، على تحديث خصوصية جديد سيسمح لمستخدمي إصدار سطح المكتب بتغيير إعدادات الخصوصية مثل آخر ظهور وصورة الملف الشخصي والمزيد مباشرة من الحاسوب.



وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، لا يسمح واتس آب في الوقت الحالي، لمستخدمي منصة المراسلة الفورية عبر أجهزة الكمبيوتر، بإدارة إعدادات الخصوصية باستخدام تطبيق سطح المكتب أو الويب فهي مقتصرة فقط على إصدارات الهواتف المحمولة.

ومما يعني أنه في حالة رغبة المستخدم في تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابه على واتس آب، سوف يتعين عليه القيام بذلك فقط باستخدام إصدار التطبيق على هاتفه المحمول.

ويشير تقرير موقع "WaBetaInfo "، المتخصص في رصد ميزات واتس آب الجديدة والقادمة، إلى أن هذا التغيير سيأتي قريبا مع تحديث مستقبلي لإصدار تطبيق الدردشة الاجتماعية على سطح المكتب والويب.

واتس آب يقدم ميزات مفقودة

ويقول التقرير:" إنه نظرا لأن ميزة واتس آب الجديدة المسماة الأجهزة المتعددة، سوف تساعد إصدار WhatsApp Desktop على أن يعمل مستقلا عن الهاتف".



وذلك يعني إنه في حالة استخدامك لتطبيق التراسل عبر أجهزة سطح المكتب، لن تكون بحاجة إلى ربط الجهاز بـ هاتف محمول متصلا بالإنترنت، حيث تعمل منصة المراسلة الفورية الأشهر على تقديم الميزات المفقودة والتي توفرها التطبيقات المنافسة.

وفقًا للقطة الشاشة التي شاركها "WaBetaInfo "، سيتمكن مستخدمو واتس آب على أجهزة سطح المكتب من تغيير من يمكنه رؤية آخر مرة شوهد فيها، وتغيير صورة الملف الشخصي والمزيد.

لقطة الشاشة التي شاركها "WaBetaInfo "



ومع التحديث الجديد سيكونون قادرين على تمكين أو تعطيل إشعارات القراءة، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من تغيير إعدادات المجموعة أيضًا وسيتمكنون من اختيار من يمكنه إضافتهم في المجموعات على غرار إصدارات الهواتف الذكية.



ومن الممكن بالفعل إدارة أرقام الهواتف المحظورة عبر واتس آب لسطح المكتب، ولكن سيتم نقل الخيار إلى قسم جديد.

وفي الوقت نفسه، يعمل واتس آب على ميزة جديدة سيتم إطلاقها قريبا، والتي ستتيح القدرة لمالكو حسابات الأعمال على تصنيف الرسائل، وكما سيسمح للمستخدمين بتقييم الرسائل من الشركات لإعطائهم ملاحظات، حيث سيتمكنوا من تقييم الرسالة بالنجوم، مع كون الخمس نجوم هي الحد الأقصى ونجمة واحدة هي الأقل، الميزة متاحة حاليًا في المرحلة التجريبية ومتاحة لمختبري الإصدار بيتا من وات آب على أندرويد و iOS.