عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا.. واتس آب يستحدث ميزة خصوصية مهمة لمستخدمي سطح المكتب

واتساب
واتساب

يعمل واتس آب WhatsApp، على تحديث خصوصية جديد سيسمح لمستخدمي إصدار سطح المكتب بتغيير إعدادات الخصوصية مثل آخر ظهور وصورة الملف الشخصي والمزيد مباشرة من الحاسوب.


وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، لا يسمح واتس آب في الوقت الحالي، لمستخدمي منصة المراسلة الفورية عبر أجهزة الكمبيوتر، بإدارة إعدادات الخصوصية باستخدام تطبيق سطح المكتب أو الويب فهي مقتصرة فقط على إصدارات الهواتف المحمولة.

 

 

بحيلة بسيطة.. كيفية تنشيط الوضع غير المرئي لـ واتساب ويب

قريبا.. واتساب يطالب الملايين من مستخدميه القيام بهذا الإجراء لأول مرة

 

 

ومما يعني أنه في حالة رغبة المستخدم في تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابه على واتس آب، سوف يتعين عليه القيام بذلك فقط باستخدام إصدار التطبيق على هاتفه المحمول.

ويشير تقرير موقع "WaBetaInfo "، المتخصص في رصد ميزات واتس آب الجديدة والقادمة، إلى أن هذا التغيير سيأتي قريبا مع تحديث مستقبلي لإصدار تطبيق الدردشة الاجتماعية على سطح المكتب والويب.

 

واتس آب يقدم ميزات مفقودة

 

ويقول التقرير:" إنه نظرا لأن ميزة واتس آب الجديدة المسماة الأجهزة المتعددة، سوف تساعد إصدار WhatsApp Desktop على أن يعمل مستقلا عن الهاتف".


وذلك يعني إنه في حالة استخدامك لتطبيق التراسل عبر أجهزة سطح المكتب، لن تكون بحاجة إلى ربط الجهاز بـ  هاتف محمول متصلا بالإنترنت، حيث تعمل منصة المراسلة الفورية الأشهر على تقديم الميزات المفقودة والتي توفرها التطبيقات المنافسة.

وفقًا للقطة الشاشة التي شاركها "WaBetaInfo "، سيتمكن مستخدمو واتس آب على أجهزة سطح المكتب من تغيير من يمكنه رؤية آخر مرة شوهد فيها، وتغيير صورة الملف الشخصي والمزيد.

لقطة الشاشة التي شاركها "WaBetaInfo "


ومع التحديث الجديد سيكونون قادرين على تمكين  أو تعطيل إشعارات القراءة، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من تغيير إعدادات المجموعة أيضًا وسيتمكنون من اختيار من يمكنه إضافتهم في المجموعات على غرار إصدارات الهواتف الذكية.


ومن الممكن بالفعل إدارة أرقام الهواتف المحظورة عبر واتس آب لسطح المكتب، ولكن سيتم نقل الخيار إلى قسم جديد.

وفي الوقت نفسه، يعمل واتس آب على ميزة جديدة سيتم إطلاقها قريبا، والتي ستتيح القدرة لمالكو حسابات الأعمال على تصنيف الرسائل، وكما سيسمح للمستخدمين بتقييم الرسائل من الشركات لإعطائهم ملاحظات، حيث سيتمكنوا من تقييم الرسالة بالنجوم، مع كون الخمس نجوم هي الحد الأقصى ونجمة واحدة هي الأقل، الميزة متاحة حاليًا في المرحلة التجريبية ومتاحة لمختبري الإصدار بيتا من وات آب على أندرويد و iOS. 

واتس اب WhatsApp صورة الملف الشخصى خصوصية إصدار سطح المكتب الكمبيوتر واتساب ويب

موضوعات متعلقة

بعد سامسونج.. أحدث مزايا واتساب تعمل على هواتف Pixel بشرط

انتظرها.. 5 ميزات عظيمة قادمة إلى واتسآب قريبا

أبرزها إخفاء ظهورك.. 5 ميزات رائعة يطلقها واتسآب قريبا

على غرار "فيسبوك ماسنجر".. واتساب يطور ميزة جديدة لـ آيفون

ترشيحاتنا

معجزات الصلاة على النبي.. نفحات من شهر ربيع الأول تحصل عليها

ننشر تفاصيل الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش ..شاهد

مازانتي إيفانترا بورا 2021 تتألق بمحرك جبار وتصميم رياضي مذهل

قريبا.. واتس آب يستحدث ميزة خصوصية مهمة لمستخدمي سطح المكتب

6 أسباب وراء بكاء الطفل.. منها عدم القدرة على التعبير عن مشاعرهم.. كيف تجعله يتوقف عن البكاء؟

الطفولة والأمومة يطلق «لسه نـوارة» في 11 محافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابقوا بالمنازل .. إعصار نادر ومميت يحيل شوارع إيطاليا إلى أنهار |فيديو

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 28 - 10 - 2021

رسالة تهديد على مقعد راكب.. طائرة مصرية تعود من الأجواء إلى القاهرة

استغاثات أشعلت فيسبوك.. وفاة محمد جمال بعد 45 يوما في غيبوبة بشبين الكوم

نسيت البطانة.. معلومات عن مريم الدباغ صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان أوسكار العرب

فصل الكهرباء والغاز.. محاولات لإخماد حريق في محلات تجارية خلف وزارة الثقافة

الرئيس السيسي للطفل المعجزة : ستكون شيخنا في أول افتتاح للمشروعات |فيديو

خطفوها من الهرم واغتصبوها في النخل.. ماذا حدث لـ المضيفة في الميكروباص؟ | نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض زيادة الزنك في الجسم والجرعة المحددة وعلاقته بتساقط الشعر

أطلق عليها «سمجة جمال» وجعلها راقصة القصر الأولى.. سر العلاقة غير المفهومة بين الملك فاروق وفراشة السينما

كيف يمكن حدوث حرب بين أمريكا والصين بسبب "جزيرة"؟

نوستالجيا| اليشمك .. اقتصر للنساء من الأسرة الملكية في تركيا ومصر للخصوصية

فيديو

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

موقف محرج امام الكاميرات.. سقوط فستان التونسية مريم الدباغ: "نسيت تلبس"

ياسمين صبري ووالدها .. أمي هي كل حاجة في حياتي |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ