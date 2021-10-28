صورة نادرة لـ عادل إمام من حفل زفاف أحمد زكي وهالة فؤاد

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة نادرة للزعيم عادل إمام​ مع الفنان الراحل احمد زكي والراحلة هالة فؤاد من حفل رفافهما.



وظهر عادل امام في صورة نادرة واقفا إلى جوار أحمد زكي والفنانة الجميلة هالة فؤاد، من حفل زفافهما وخلفهما ورود العرس.



يذكر أن أحمد زكي كان قد رحل عن عالمنا في الـ27 من مارس عام 2005، عن عمر ناهز 56 عاما بعد صراع قاس مع ‏المرض دام ما يقرب من عام.‏



بينما رحلت هالة فؤاد في 10 مايو 1993، عن عمر ناهز 35 سنة بعد صراع مع مرض السرطان.‏‎



يشار أن أحمد زكي قدم العديد من الأعمال البارزة للسينما منها "البريء" و"الهروب" و"زوجة رجل مهم" و"العوامة 70" و"ناصر ‏‏56" ، و"أيام السادات" ، وللتليفزيون مسلسل "الأيام" و"هو وهي" ، وللمسرح "مدرسة المشاغبين" و"العيال كبرت‏‎".‎