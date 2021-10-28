كم أحبك.. مايا دياب تهنئ إليسا بعيد ميلادها

هنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب، النجمة إليسا بعيد ميلادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "تويتر".



وكتبت مايا دياب ‏"أنت تعرف كم أحبك واليوم أريد أن أتمنى للفنان الأكثر أصالة أفضل تمنيات عيد ميلاد على الإطلاق # عيد ميلاد سعيد إليسا".



واحتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الذي تصادف ذكراه أمس، الأربعاء، حيث أكملت عامها الـ49 فهي من مواليد 27 أكتوبر 1972.



ونشرت إليسا صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت قائلة: "‏عيد ميلادي".



يذكر أن أحيت النجمة إليسا، حفلا غنائيًا الجمعة الماضية في بغداد لأول مرة على مسرح سندباد لاند، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا فيديو عبر حسابها على إنستجرام من الحفل، وكتبت عليه قائلة: "من أجمل الحفلات شكرًا بغداد".



كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على انستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".