الإفتاء: التوسل ليس شركًا وليس فيه عبادة من دون الله لهذا السبب

قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن التوسل ليس شركاً وليس فيه عبادة من دون الله وانما العبادة مصروفة لله فهو يعنى ان يأخذ الانسان آل البيت وسيلة فى الدعاء كأن يقول اللهم بحق كذا والله تعالى يقول "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" سورة المائدة الآية (35)

وأوضح أمين الفتوي بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار التوسل كمن يذهب الى الطبيب فالطبيب لا يشفيه وانما هو سبب وعند اخذ المريض للدواء فهو أيضاً سبباً من الأسباب وانما من يشفى هو الله فمن يتم التوسل بهم من الأنبياء و آل البيت ما هم الا أسباب فقط

وعليه أضاف أن التوسل بالأنبياء وآل البيت وبجاه النبى صل الله عليه وسلم وطلب الدعاء من الاخرين وزيارة اضرحة الصالحين اجازه اهل العلم ولا بدعة ولا شرك فيه وانما هو عبادة لله

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سؤال مضمونة « ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟»، أن من يريد أن يتوسل بالنبي فيجوز له ذلك فهو أمر مشروع، ولا يجوز إنكار ذلك.

واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: "أن أعمى أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ في رَدِّ بَصَرِي، اللهم شَفِّع النبيَّ فِيَّ، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.

وأشارت إلى أن التوسل بالنبى ﷺ بهذه الصفة "اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك" جائز.