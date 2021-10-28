عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: التوسل ليس شركًا وليس فيه عبادة من دون الله لهذا السبب

حكم التوسل
حكم التوسل

قال الدكتور محمود شلبى  أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن التوسل ليس شركاً وليس فيه عبادة من دون الله وانما العبادة مصروفة لله  فهو يعنى ان يأخذ الانسان آل البيت وسيلة فى الدعاء كأن يقول اللهم بحق كذا  والله تعالى يقول "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" سورة المائدة الآية  (35)

وأوضح أمين الفتوي بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار التوسل كمن يذهب الى الطبيب فالطبيب لا يشفيه وانما هو سبب وعند اخذ المريض للدواء فهو أيضاً سبباً من الأسباب وانما من يشفى هو الله فمن يتم التوسل بهم من الأنبياء و آل البيت ما هم الا أسباب فقط

وعليه أضاف أن التوسل بالأنبياء وآل البيت وبجاه النبى صل الله عليه وسلم وطلب الدعاء من الاخرين وزيارة اضرحة الصالحين اجازه اهل العلم ولا بدعة ولا شرك فيه وانما هو عبادة لله

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سؤال مضمونة « ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟»، أن من يريد أن يتوسل بالنبي فيجوز له ذلك فهو أمر مشروع، ولا يجوز إنكار ذلك.

واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: "أن أعمى أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ في رَدِّ بَصَرِي، اللهم شَفِّع النبيَّ فِيَّ، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.

وأشارت إلى أن التوسل بالنبى ﷺ بهذه الصفة "اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك" جائز.

التوسل الطبيب الإفتاء المصرية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم التوسل بالنبي التوسل بالنبي

ترشيحاتنا

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

لايف كوتش : لغة التواصل والحوار مهمة لإنهاء الانفصال والخلافات ..فيديو

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تطوير البنية المعلوماتية بـ البيئة

أحبطنا هدف العدو .. مسئول إيراني يوجه رسالة بـ العبرية إلي إسرائيل

شاهد.. مسئول كويتي كبير يصفع رجل أمن علي وجه والنيابة تحيله للمحاكمة

المستشفيات التعليمية تعقد المؤتمر الثالث عشر لأبحاث الكبد والأمراض المتوطنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

رسميا .. تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون بتصفيات المونديال

بشرى سارة لـ أهالي الأقصر .. بدء العمل بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

اطلقت غيابي.. أول تعليق من فاتن موسى علي انفصالها عن مصطفى فهمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

بالذخيرة الحية|وزير الدفاع يشهد الإسقاط والإبرار الجوى والمقاتلات تدعم قتال القوات بالجيش الثالث الميدانى

سفير كوريا الجنوبية في حوار لـ صدى البلد: الكشري له مكانة خاصة بقلبي.. 800 مليون دولار حجم استثماراتنا بالقاهرة.. مصر ثالث أكبر شريك تجاري لنا في أفريقيا.. شركات كورية تشارك بمشروع محطة الطاقة النووية

فيديو

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

خوفًا من عودة كابوس 2020 .. مدينة صينية تحت الإغلاق التام

أعلنت انفصالها.. حقيقة خطوبة أمينة خليل لفنان صاعد

فيديو جراف.. هرب من 19 حكمًا ومات.. خط الصعيد الأحمر ..ما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ