مصطفى بكري: الرئيس السيسي يخوض معركة إعادة بناء الدولة المصرية ..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التعبير عن أزمات المواطنين جزء من مسئولية الإعلام، مؤكدا أن الصحافة الورقية هي عنصر هام في الدولة المصرية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، "أن بعض الناس بترتكب جرائم فساد في ظل عهد بيحترم القانون ويعود للدستور" وأنا أتعجب من ذلك.

وتابع مصطفى بكري، أن البعض متردد في اتخاذ قراراته، مؤكدا أن هؤلاء يضيعون مجهود القيادة السياسية، وما تقوم به من أجل الدولة المصرية، فالرئيس السيسي يخوض معركة إعادة بناء الدولة المصرية.

ما يقوم به من أجل مصر

وأشار مقدم برنامج بدون حظر إلى أنه يجب أن يتعلم المسئولون من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يقوم به من أجل مصر، مؤكدا أن الرئيس يرفع راية النزاهة واحترام القانون.