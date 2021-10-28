لوك شبابي جديد.. نادية الجندي تبهر متابعيها على انستجرام

شاركت نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندى، متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وظهرت نادية الجندي بـ"لوك" جديد اعتمدت فيه على المكياچ الصاخب والشعر الأصفر، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر وغيرهم.



"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.