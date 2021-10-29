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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جدول مواعيد امتحانات EST لـ طلاب الدبلومة الأمريكية 2022

جدول مواعيد امتحانات
جدول مواعيد امتحانات EST

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول مواعيد امتحانات EST لـ طلاب الدبلومة الامريكية لعام 2022 .

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم ، لجميع طلاب الدبلومة الأمريكية خلال هذا الجدول ، تواريخ جميع جلسات امتحانات EST .

 

و وفقا للجدول المعلن تنطلق جلسات امتحانات EST لـ طلاب الدبلومة الامريكية 2022 ابتدائا من 4 فبراير 2022 وتستمر حتى 5 نوفمبر 2022 

وعلى جانب آخر .. قالت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : إن نتيجة امتحانات أكتوبر الآن متاحة.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يمكن الان لـ طلاب الدبلومة الامريكية الاطلاع نتيجة امتحانات أكتوبر على من خلال الرابط: https://est.moe.gov.eg

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، خبرا عاجلا لطلاب الدبلومة الأمريكية.

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حيث قالت وزارة التربية والتعليم : يمكن لـ طلاب الدبلومة الأمريكية  الآن التسجيل لامتحانات EST محاولة ديسمبر حتى الموعد النهائي ٣ نوفمبر الساعة ١:٠٠ ظهراً.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم : يمكن لـ طلاب الدبلومة الامريكية الان التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg

 

وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تنبيها عاجلا الى طلاب الدبلومة الأمريكية:

 

حيث حذر وزير التربية والتعليم من شخص يخدع طلاب الدبلومة الأمريكية و يزعم معرفته بمصادر واضعي امتحان est

 

وقال وزير التربية والتعليم : هذا نموذج من الكذب الفج لاجتذاب الطلاب الى دروس خصوصية ، حتى في الشهادات الدولية!

ويعد امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT. 
وكانت قد شرحت وزارة التربية والتعليم معلومات عن امتحان EST قائلة : 

الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤال وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language  

والجزء الثانى Literacy test 2 مدته 65 دقيقة ويتألف من 31 سؤال وهو مقابل لجزء الـ Reading .

 اما جزء الرياضيات في اختبار EST I مدته 110  دقيقة ويتألف من 42 سؤال من بينها اسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.- اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل لل Level 2  فى اختبارات SAT II.

كما تحدث وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اشكال الإمتحان المتمثلة فيما يلي :  

‏EST I:‏MC - Multiple Choice Questions
‏DND - Drag and Drop
‏DD - Drop Down
‏FIB - Fill in the blanks
‏HS - HotSpot
‏SET1 - English with essay: ER = Extended Response

‏EST II:  MCQs - multiple choice questions

التربية والتعليم امتحانات EST الدبلومة الامريكية التعليم طلاب الدبلومة الأمريكية

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