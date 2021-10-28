الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

يجب أن تكون عناصر القوة مشتركة حيث يمثل هذا أمن المجتمع الوطني ككل، فتكون الدولة على استعداد وقادرة على الاستجابة للتحديات العديدة عبر مجموعة كاملة من الصراع بما في ذلك عمليات معقدة في وقت السلم والحرب.

ومع ذلك، فإن هذا يفترض مسبقًا قبولًا عامًا لتصنيف مفهوم جيدًا يصف العناصر التي تشكل “سلسلة متصلة من الصراع”، علما أنه يفتقر المجتمع الأمني ​​الأمريكي إلى هذا التصنيف، على الرغم من مشاركته في سلسلة من النزاعات المتنوعة حول العالم من بحر الصين الجنوبي إلى أوكرانيا وسوريا والعراق وما وراءها، كما اعترف رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الجنرال جوزيف دانفورد: "نحن بالفعل متأخرون في التكيف مع الطابع المتغير للحرب اليوم من نواح كثيرة.

"مؤسسة الأمن القومي بالولايات المتحدة أكدت أنه يجب إيلاء اهتمام أكبر لمجموعة من التحديات والخصوم التي تواجهها، تتمثل الخطوة الأولى في التعرف على تنوع النزاعات المحتملة وفهم المخاطر النسبية لكل منها، يتم أحيانًا انتقاض الثقافة الإستراتيجية الأمريكية لتأكيدها على الحرب التقليدية بين الدول، تم الاعتراف بهذا في مشروع رئيسي للدروس المستفادة في عام 2012 أنتجته هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والذي لاحظ كيف أن نموذج "الحرب الكبيرة" ألقى بظلاله على فهمنا وآخر التكيف المطلوب للقوات الأمريكية لكي تنجح في العراق وأفغانستان.

الميل لتجاهل أنواع معينة من التهديدات أو أشكال الصراع أعاق الأداء الاستراتيجي للولايات المتحدة في الماضي ، وسيستمر في القيام بذلك حتى نفهم النطاق الكامل لأنواع الصراع. بدون اعتراف صريح بأنواع الصراع المتنوعة في استراتيجية الولايات المتحدة وعقيدتها ، فمن المرجح أن تظل القوات المسلحة في حالة دائمة من التكيف المكلف ورد الفعل عندما يُطلب منها مواجهة التهديدات المختلفة.كما هو متوقع في أي محاولة لوصف شيء معقد مثل الحرب ، هناك الكثير من الجدل حول التوصيفات والتعريفات. لقد تم توتر قاموس تحليل الأمن القومي والدفاع في الآونة الأخيرة ، حيث يكافح من أجل وصف التهديدات المعقدة الناشئة والغامضة التي نواجهها ، والتي لا يرقى معظمها إلى مستوى الحرب التقليدية.

في الواقع ، بعض التهديدات لا تلبي الحد الأدنى الحالي لما نعتقد أنه حرب على الإطلاق وإن تبني مفهوم تقليدي ضيق للصراع لا يهيئ قادة المستقبل لمجموعة التهديدات الناشئة التي نواجهها، كما أنه لا يفضي إلى تطوير العقيدة والتدريب، التركيز قصير النظر على التهديدات التقليدية يحجب تعقيد الظواهر ويبالغ في تبسيط التحديات، قد يكون أيضًا وسيلة للمبالغة في التأكيد على مجموعة مهمة مفضلة أو نموذج حرب كبير تقليدي يضيق فهمنا المعرفي للصراع. كما قال المُنظِّر البروسي للحرب ، كارل فون كلاوزفيتز ، فإن الحرب هي ظاهرة تفاعلية دائمة التطور. إن فهم التعقيد والتمييز بين أنماط الحرب المختلفة التي يتم إجراؤها عبر سلسلة متصلة من الصراع أمر بالغ الأهمية ، وكذلك فهم خصومنا وأساليبهم ومفاهيم النصر.

بدلاً من إدامة التمييز الثنائي بين السلام والحرب ، فإن هذا التسلسل المستمر للنزاع يصور مجموعة من أنماط الصراع المختلفة المصنفة حسب مستويات متزايدة من العنف ، من تدابير أقل من النزاع المسلح ، إلى الحروب التقليدية واسعة النطاق ، باستخدام أسلوب ونطاق العنف مثل العوامل المميزة. الاستمرارية ليست أداة جامدة ، بل هي بناء فكري يفتح عدساتنا المعرفية على مجموعة كاملة من التحديات التي يجب أن نفهمها ، وسوف تجلب التماسك التحليلي لكل من المجموعة المعقدة من مشاكل الأمن المعاصرة وكذلك نطاق المجال العسكري للمحترفين في مجال الأمن القومي.تسهل العناصر المحددة جيدًا في سلسلة الصراع المستمر تفكيرنا حول الخصوم المستقبليين والحاليين وطرقهم في الحرب. على الرغم من أن بعض العلماء رفضوا مثل هذا التحليل وجادلوا برؤية موحدة للحرب ، يمكن أن تتخذ الحرب أشكالًا عديدة.

تتنبأ البيئة الأمنية المتوقعة لهيئة الأركان المشتركة بمستقبل من الأعراف المتنازع عليها حيث يستخدم الخصوم الحيل لكسب النفوذ وتقويض المصالح الأمريكية بتقنيات أقل بكثير من الصراع المسلح التقليدي. هذا ليس بالأمر غير المسبوق. خلال الحرب الباردة ، واجهت الولايات المتحدة جهودًا متواصلة لتقويض النظام وإضعاف تحالفاتنا وتقويض مصالحنا من خلال أنشطة أقل بكثير من العنف العسكري. كان لدى الاتحاد السوفيتي السابق إدارات راسخة في منظماته الاستخباراتية مصممة لبث الفتنة ونزع شرعية المعارضين السياسيين وإضعاف عزيمة حلف شمال الأطلسي الناتو. تشير الحرب الباردة والتجربة الأخيرة مع روسيا إلى أن مزيج النشاط السياسي والاقتصادي والتخريبي هو عنصر ثابت في فن عملياتهم.

استخدمت روسيا هذه التكتيكات في أوكرانيا وأماكن أخرى ، وهو شكل من أشكال " الغليان" الذي يسعى إلى توسيع دائرة نفوذ موسكو دون التسبب في رد فعل مسلح. كثيرًا ما استخدم الاتحاد السوفيتي السابق ما أسماه "الإجراءات الفعالة" في مجال المعلومات ، بما في ذلك التزوير والدعاية والقصص الكاذبة أو "الأخبار الكاذبة". لا يبدو أن اهتمام روسيا بالإجراءات الفعالة وتطبيقها قد خفت حدتها ، بل ربما تكثفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت وسائل الإعلام المزيفة في السنوات العديدة الماضية. 13يتضمن ذلك تطوير "الروبوتات الاجتماعية" - حسابات عبر الإنترنت يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ومزروعة في مواقع مثل Facebook التي تتنكر كمستخدمين حقيقيين - للتواصل وتضخيم الروايات أو تدفقات المعلومات المضللة. يمكن أن تهيمن هذه الصفحات أو تتلاعب بها ونشر الإعلانات السياسية. هذا هو الحادي والعشرونسخة القرن الكلاسيكيdezinformatsiya السوفياتي . ظهر قادة روسيا الحاليون من كيانات استخباراتية روسيه ويبدو أنهم من ذوي الخبرة في استخدام الأساليب السرية واستخدام التشويه والتضليل والتخريب والدعاية. تلقت التدخل الروسي في الحملات الانتخابية الأميركية اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة، ولكن كانت هذه الجهود تأثير جزءا روتينيا من ترسانتهم من الحيل التجارية. وجهت روسيا أيضًا أنشطتها المتعلقة بالأذى السيبراني إلى إستونيا وجورجيا وأوكرانيا. تجدر الإشارة أيضًا إلى تدخل موسكو في الأحزاب السياسية الأوروبية ، وتطويرها لمنظمات "الجبهة الزائفة" للقوة الناعمة. لطالما تضمنت مجموعة الأدوات الروسية استغلال العدوان غير العسكري. حدد الخبراء إلى أي مدى يبدو أن روسيا مستعدة للتوجه نحو التأثير وزرع الارتباك داخل الديمقراطيات الأمريكية والأوروبية.

وفي الآونة الأخيرة ، فإن استخدام الصين للتأكيدات الدبلوماسية ، والاستخدام المتعمد لقوات إنفاذ قانون الصيد / البحرية ، والمصادرة العدوانية للجزر المتنازع عليها في المحيط الهادئ ، تقدم دراسة حالة حديثة أخرى. يبدو أن إصرار الصين في بحر الصين الجنوبي مصمم لتقويض النظام الدولي الحالي وتغيير قواعد السلوك الدولي من خلال أعمال الإكراه الكامن. سمحت قوات الميليشيات البحرية للصين ليس فقط بتعطيل عمليات المسح الأجنبي وتطوير الطاقة وعمليات الصيد التجاري ، ولكن أيضًا لتوسيع وتعزيز المناطق التي تعتبرها أراضي صينية ذات مخاطر تصعيد منخفضة.

تضرب الصين بكل أدوات القوة الوطنية، وقد كثفت بشكل خاص استخدامها للدبلوماسية العسكرية منذ عام 2009، لقد تعلمت الصين أيضًا ممارسة التأثير باستخدام التمويل لتحفيز الأصوات الأكاديمية والإعلامية وإجبارها. إن الصين منظمة تنظيماً جيداً للقيام بعمليات لا ترقى إلى مستوى الصراع العسكري. كما أشار الباحث ستيفان هالبر بشكل واضح في دراسة من عام 2014 للبنتاغون ، فإن الصين "تستخدم الضغط الدبلوماسي والشائعات والروايات الكاذبة والمضايقات للتعبير عن الاستياء وتأكيد الهيمنة ونقل التهديدات." مسترشدة بالمبدأ العقائدي المتمثل في "تفكيك الأعداء" ، تعزز الحرب السياسية قمع التهديدات المتصورة للصين باستخدام العمليات النفسية كوسيلة لقيادة الخطاب الدولي والتأثير على سياسات الأصدقاء والأعداء. الدعاية ، التي تتم في وقت السلم وفي النزاع المسلح ، تضخم أو تخفف من الآثار السياسية للأداة العسكرية للقوة الوطنية. تشير التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الصين تعمل بعمق داخل أستراليا لزعزعة استقرار الحكومة الأسترالية وتحويلها نحو الأهداف الصينية إلى أن عقيدة بكين أكثر من كونها أكاديمية.

يجادل بعض المحللين من جيش التحرير الشعبي الصيني (PLA) بأن الحروب المستقبلية ستتميز بالحروب "الثلاث غير": عدم الاتصال ( fei jierong ) ، غير الخطي ( fei xianshi ) ، وغير المتماثل ( fei duicheng ) . في حرب عدم الاحتكاك ، يستغل الخصم الأكثر تقدمًا ميزته من خلال البقاء بعيدًا عن متناول أسلحة الطرف الآخر ، مع الاحتفاظ بالقدرة على استهداف منافسه وضربه بشكل مباشر. المفاهيم الصينية لـ "شبه الحرب" و "الحروب الثلاث" تتبنى الأنشطة القانونية والنفسية والمعلوماتية التي لا ترقى إلى الحرب. تشير القوة العسكرية التقليدية المتنامية للصين إلى أنها تستخدم هذه التقنيات في الوقت الذي تبني فيه قوتها الوطنية وتوسع انتشارها العسكري. إلى أي درجة ستحتفظ باهتمامها بطرق عدم الاتصال والطرق غير المباشرة عندما تحصل على التكافؤ الإقليمي؟ تشير الأبحاث الحديثة إلى حدوث تقارب بين التكتيكات الصينية والروسية ، نابعًا من التفسيرات الصينية لتصرفات روسيا في شبه جزيرة القرم وفي المجال الإلكتروني. هذا ليس رسميًا ولكن يجب أن نتوقع أيضًا أن تستوعب روسيا (وغيرها) الدروس من بحر الصين الجنوبي.

لقد تم الاعتراف مؤخرًا بالحاجة إلى التنافس بخفة حركة أكبر في المستويات الأدنى ما عدا الحرب ، ضد التهديدات متعددة الوظائف أو متعددة الأبعاد. كانت الفجوة موجودة منذ بعض الوقت واعتبرت قبل عقود من الزمن بمثابة نقص في الثقافة الإستراتيجية الأمريكية. مؤخرًا ، لاحظ باحث أمني . من خلال الإخفاق في فهم أن المسافة بين الحرب والسلام ليست مساحة فارغة - بل هي مشهد يمتزج بالمنافسات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تتطلب اهتمامًا مستمرًا - تخاطر السياسة الخارجية الأمريكية بالتحول إلى تركيز تفاعلي وتكتيكي على الأداة العسكرية افتراضيا .

يشير هذا إلى أن مجتمع الأمن والسياسة في الولايات المتحدة لا يدرك أهمية التنافس في هذه الساحة. ومع ذلك ، فإن فحص خطط اشتباك أي قائد إقليمي أو مسرح قد يشير إلى أن هذا الرأي مبالغ فيه إلى حد ما. يتم استخدام خطط التعاون الأمني ​​في المسرح ، والمشاركة العسكرية ، والمساعدة أو الدعم العسكري ، والتدريبات وأشكال مختلفة من الاشتباك بشكل روتيني من قبل قياداتنا الإقليمية للتنافس على النفوذ والإشارة إلى التزام الولايات المتحدة. شاركت الولايات المتحدة مؤخرًا بشكل كبير في العديد من الدول والمناطق الفاشلة التي تستخدم أفضل ما يمكن وصفه بأنه الأدوات البناءة والمثبتة لفن الحكم التقليدي. قد نحتاج إلى فهم هذه المهمات وتنفيذها بشكل أفضل ، وقد لاحظ العلماء مؤخرًا أنه يمكن تحسين برامج المساعدة لدينا. إن صفة الأدوات المستخدمة هي ما يميزنا عن القوى.

يذكر البعض أن الدبلوماسي الأمريكي جورج كينان حث على استخدام الحرب السياسية لمواجهة أنشطة العدو. عرّف كينان الحرب السياسية بأنها "توظيف جميع الوسائل تحت قيادة الأمة ، باستثناء الحرب". استند فهمه للمشكلة إلى فهم عميق للثقافة الاستراتيجية الروسية وتفضيلها للطرق غير المباشرة. لكن تعريفه كان واسعًا للغاية ("كل الوسائل") ومُصنف بشكل خاطئ على أنه شكل من أشكال الحرب على الرغم من تركيزه على الأنشطة "التي لا ترقى إلى الحرب". تم استخدام المصطلح خلال الحرب الباردة مع فهم عام ، على الرغم من استبداله في النهاية بالعمل السري (أو الأنشطة). تم إسقاطه بشكل عام من الاستخدام الحكومي. لقد أدرك كينان نفسه ذلك في محاضراته حول "التدابير القصيرة للحرب" خلال الخمسينيات من القرن الماضي في الكلية الحربية الوطنية. وضع الصراع الذي أشار إليه كينان في الأصل بالحرب السياسية أعيد تسميته مؤخرًا باسم "صراع المنطقة الرمادية".

الفاعلون في المنطقة الرمادية هم ،استخدام تسلسل الخطوات التدريجية لتأمين النفوذ الاستراتيجي. لا تزال الجهود أقل من العتبات التي من شأنها أن تولد استجابة أمريكية أو دولية قوية ، لكنها مع ذلك قوية ومدروسة ، ومحسوبة لاكتساب قوة جذب قابلة للقياس بمرور الوقت . كما لوحظ هذا ليس غير مسبوق. في الواقع ، إنها تشبه إلى حد ما استراتيجيات "تقطيع السلامي" الكلاسيكية ، المدعمة بمجموعة من التقنيات غير التقليدية - من الهجمات الإلكترونية إلى الحملات الإعلامية إلى دبلوماسية الطاقة. يسرد أحد الباحثين العديد من الأمثلة الحالية ذات الصلة ، بما في ذلك الأزمة المستمرة في شرق أوكرانيا. لكن أوكرانيا - ولا سيما القتال في دونباس - تجاوزت ماضي كونها "منطقة محرمة" غامضة أو منطقة رمادية ، بالنظر إلى النطاق العنيف للصراع (10000 قتيل) والاستخدام العلني للقوة التقليدية المتقدمة (الدروع والصواريخ والصواريخ ).يجادل آخرون بأن ،تتميز المنطقة الرمادية بمنافسة سياسية واقتصادية وإعلامية وعسكرية مكثفة أكثر قوة بطبيعتها من دبلوماسية الدولة المستقرة العادية ، ولكنها تفتقر إلى الحرب التقليدية .

ومع ذلك ، يلاحظ آخرون أن صراعات المنطقة الرمادية ،تنطوي على بعض العدوان أو استخدام القوة ، ولكن في العديد من الجوانب فإن السمة المميزة لها هي الغموض - حول الأهداف النهائية ، والمشاركين ، وما إذا كانت المعاهدات والمعايير الدولية قد انتهكت ، والدور الذي يجب أن تلعبه القوات العسكرية في الرد . يسردون ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ، ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا ؛ تقدمت الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ؛ تمرد بوكو حرام في نيجيريا ، من بين أمور أخرى ، كنزاعات المنطقة الرمادية. يتضمن هذا النطاق صراعات مميزة للغاية ويتطلب الكثير من المفهوم. ليست حرب روسيا داخل أوكرانيا سرية أو غامضة. وبالمثل ، فإن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIL) مسؤول عن مقتل ما يقدر بـ 20.000 شخص ، ونُسب ما يقدر بـ 10.000 ضحية في نيجيريا إلى بوكو حرام. يبدو أن هؤلاء المتحاربين لا يقلقون كثيرًا بشأن عبور الخطوط أو مواجهة تصعيد المجتمع الدولي. من الواضح أن هذه ليست أعمالا رمادية أو غامضة.

لا يزال تعريف نزاعات المنطقة الرمادية موسعًا ومراوغًا. يتم تطبيق التعريفات الموجودة في الأدبيات الحديثة بشكل غير متسق للغاية ولا تساهم في التماسك التحليلي لأنها تغطي جزءًا كبيرًا من طيف الصراع ، وتتجاهل السياقات والأساليب التاريخية المختلفة وأفضل الممارسات. تسلب هذه التعريفات الشاملة تعارض المنطقة الرمادية من المنفعة التحليلية ، لأنها تخفي أكثر مما تكشف. في الواقع ، يُظهر هذا المصطلح الجديد فشلًا في الثقافة العسكرية والأمنية الأمريكية أكثر مما يميز أي طريقة أو شكل جديد من أشكال الصراع. المنطقة الرمادية الحقيقية هي "بين آذاننا" ، في نماذجنا المعيبة والتعليم حول ما ينطوي عليه الصراع. إن ترسيخ خط الصدع الفكري لدينا كطريقة للخصم لا ينير. كما جون أركيلا ، أستاذ ورئيس قسم تحليل الدفاع في كلية الدراسات العليا البحرية ،إن أهمية التدابير التي تناولها هؤلاء العلماء صحيحة حتى وهم يكافحون من أجل تعريفها. تم تسليط الضوء على هذه المنطقة باستمرار من خلال التقييمات الاستراتيجية لمجتمع الاستخبارات الأمريكية ولا يمكن تجاهلها. القضية الوحيدة هي ما إذا كان استخدام هذه التكتيكات سوف يتبدد أو يزداد في المستقبل.يتطلب التقدم المفاهيمي تعريفات واضحة ومتميزة ، كما أن المصطلحات الغامضة مثل الحرب السياسية أو المنطقة الرمادية ذات فائدة محدودة. 47 هذه ليست حربًا بالمعنى الكلاسيكي ، لكن يجب ألا نسيء فهم العنصر الأساسي للنزاع المتأصل في هذا الجزء من البيئة الأمنية.

يتم تقديم تعريف رسمي لتكتيكات المنطقة الرمادية:تلك الأنشطة الخفية أو غير القانونية لفنون الحكم غير التقليدية التي تقل عن عتبة العنف المنظم المسلح ؛ بما في ذلك الإخلال بالنظام ، والتخريب السياسي للمنظمات الحكومية أو غير الحكومية ، والعمليات النفسية ، وإساءة استخدام الإجراءات القانونية ، والفساد المالي كجزء من تصميم متكامل لتحقيق ميزة استراتيجية .يؤكد هذا التعريف على الأنشطة الفعلية أكثر من النية. إن وضع هذا في أقصى يسار السلسلة المقترحة للنزاع ، بعيدًا عن القوة العسكرية العنيفة أو الحرب ، التي يمثلها الخط الأحمر السميك ، يضعه بوضوح على طول سلسلة التحديات التي يجب أن تتصدى لها سياستنا الأمنية.