الكشف على 569 مواطنًا خلال أولى أيام القافلة الطبية المجانية

نظمت مديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، والتي استهدفت أهالي قرية عرب أبوالقاسم بإدارة القصاصين الصحية، وخلال القافلة الطبية.

وتم توقيع الكشف علي ٥٦٩ مواطن خلال اليوم الأول للقافلة، ضمن خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتي تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة ،أنه بلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم ٥٦٩ مريض خلال اليوم الأول للقافلة، في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل ١٠ عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الرمد، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ١٠٩ مواطنًا بعيادة الباطنة، ١٧٠ حالة بعيادة الأطفال، ١٠٣ مواطنًا بالجراحة العامة، ٣٤ مواطنًا بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة ٥١ سيدة، و٢١ سيدة بعيادة النساء، و٦٣ بعيادة الرمد أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت ٢٧ حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا، فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

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