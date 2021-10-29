بعد نجاح فيلم رامي مالك.. وثائقي جديد عن حياة فريدي ميركوري على "بي بي سي"

تبدأ الإذاعة البريطانية بي بي سي إذاعة وثائقي جديد عن حياة المغني الراحل فريدي ميركوري وهو " Freddie Mercury: The Final Act" بحسب موقع فاريتي.

بعد ثلاثين عاما من وفاة فريدي ميركوري في نوفمبر 1991، بسبب مضاعفات إصابته بمرض الإيدز، يركز الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، قصة المرحلة الأخيرة من حياة المغني العالمي.

كما يستعرض وثائقي بي بي سي تفاصيل الرحلة الأخيرة التي سبقت الحفل الموسيقي الشهير الذي قدمته فرقة كوين ونجمها فريدي ميركوري في ستاد ويمبلي.

يعرض الوثائقي مقابلات جديدة مع أعضاء فرقة كوين الشهيرة وهم برايان ماي وروجر تايلور، وشقيقة فريدي ومجموعة من أصدقائه، وكل شخص كان قريبا منه وشاهد تأثير إصابته بمرض الإيدز.

نال الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك جائزة أوسكار أفضل ممثل عن بطولة فيلم Bohemian Rhapsody عام 2019، والذي لعب فيه شخصية فريدي ميركوري في مراحله الحياتية المختلفة.

وحقق رامي مالك بهذا العمل نجاحا كبيرا، وانتشارا واسعة منحه الفرصة ليكون اسمه لامعا بين نجوم هوليوود، وانهالت عليه من بعدها العروض الفنية.

لم يكن ميركورى شخصية عادية، وقصة حياته تحمل الكثير من التفاصيل الغريبة، ويرصد الفيلم قصة صعود ونجومية الفرقة فى السبعينيات، وتحقيقهم نجاحا لا مثيل له، ثم بداية النهاية حينما أعلن ميركورى تشخيصه بمرض الإيدز واقتراب موعد موته، ليؤدوا بعدها أفضل عرض ترفيهى غنائى شهده العالم وخاصة فى تاريخ موسيقى الروك حتى توفى عام 1991.