في ذكرى وفاته.. إطلاق اسم فريدي ميركوري على شارع في هذه الدولة

في يوم يشبه كثيرًا اليوم توفي فريدي ميركوري عام 1991، ليمر على هذا اليوم 28 سنة منذ أن فقد العالم مطرب عالمي أعتبروه أحد أعظم نجومه، فقد يختفي فريدي لكنه بالتأكيد لا ينسى، فشهرته لم تنتقص كما كان في أي وقت مضى.



وبعد مرور هذه السنوات لم ينساه صديقه "برايان ماي" أحد المشاركين لفيلم "بوهيميان رابسودي" ، فقد نشر اليوم فيديو مفاجأة لإحياء ذكرى صديقه الراحل "فريدي ميركوري"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



فقد قام برايان ماي بنشر مقطع فيديو وصورة على إنستجرام ، بعد اكتشافه على صفحة "بريت في بولندا" على Facebook، وجود شارع في بولندا يحمل اسمه فريدي ميركوري، ليعتبر هذا تكريم عالمي جديد في صف فريدي ميروكوري.



حيث تم تسمية الشارع الآن: "Freddiego، Mercury'ego"، وتوفي فريدي في فراشه ، في منزله في ون جاردن لودج ، ويست كينسينغتون ، مساء الأحد الموافق 24 نوفمبر 1991.



منذ ذلك الحين أصبح المنزل مزار للجماهير، كما يوجد تمثال لفريدي على شواطئ بحيرة جنيف في سويسرا حيث تقام الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد فريدي ، 5 سبتمبر.