ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في ذكرى وفاته.. إطلاق اسم فريدي ميركوري على شارع في هذه الدولة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:43 ص
فريدي ميركوري
فريدي ميركوري
Advertisements
نهى حمدي
في يوم يشبه كثيرًا اليوم توفي فريدي ميركوري عام 1991، ليمر على هذا اليوم 28 سنة منذ أن فقد العالم مطرب عالمي أعتبروه أحد أعظم نجومه، فقد يختفي فريدي لكنه بالتأكيد لا ينسى، فشهرته لم تنتقص كما كان في أي وقت مضى.

وبعد مرور هذه السنوات لم ينساه صديقه "برايان ماي" أحد المشاركين لفيلم "بوهيميان رابسودي" ، فقد نشر اليوم فيديو مفاجأة لإحياء ذكرى صديقه الراحل "فريدي ميركوري"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

فقد قام برايان ماي بنشر مقطع فيديو وصورة على إنستجرام ، بعد اكتشافه على صفحة "بريت في بولندا" على Facebook، وجود شارع في بولندا يحمل اسمه فريدي ميركوري، ليعتبر هذا تكريم عالمي جديد في صف فريدي ميروكوري.

حيث تم تسمية الشارع الآن: "Freddiego، Mercury'ego"، وتوفي فريدي في فراشه ، في منزله في ون جاردن لودج ، ويست كينسينغتون ، مساء الأحد الموافق 24 نوفمبر 1991.

منذ ذلك الحين أصبح المنزل مزار للجماهير، كما يوجد تمثال لفريدي على شواطئ بحيرة جنيف في سويسرا حيث تقام الاحتفالات بمناسبة عيد ميلاد فريدي ، 5 سبتمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لكل اسم حكاية .. ميدان عابدين من البرك والمستنقعات إلى الأجمل في مصر

لومبا والحكروب .. شوارع أسوان شاهدة على التاريخ

القبض على رجلين خططا لتنفيذ هجمات ضد المسلمين فى بولندا

صديق مقرب لــ نجم فرقة Queen يكشف أمنيته الأخيرة قبل الوفاة

ترشيحاتنا

كنت عارفة إنه بيخوني .. تصريح مثير من سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي.. فيديو

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

اخبار الزمالك اليوم.. إيقاف كهربا.. الغائبون عن قائمة الفريق أمام إنبي.. سبب استبعاد أوباما

لديه قدرات غير طبيعية..من هو حارس الأمير محمد بن سلمان الذي أثار الجدل؟

لقاء سويدان بإطلالة جذابة داخل سيارتها.. شاهد

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

AdvertisementS

بعد 17 يومًا على رحيل هيثم أحمد زكي.. تصرف مفاجئ من خطيبته

مصر صدرت خدمة للعالم.. أول رد من أوبر علي تصريحات الرئيس السيسي

هددني بعلاقتنا.. المتهمة بقتل دجال ترعة المريوطية: قالي هعالج ابنك من مس الجن وكان عايز يفضحني

فعال لعدوى التنفس والحروق .. تفاصيل سحب المضاد الحيوي الجلمنتين من الأسواق

بـ فرمان من الخواجة .. نجم المنتخب الأولمبي في الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

جيب قصير وجاكت ملون.. كندة علوش تتألق بـ إطلالة أنيقة من مهرجان القاهرة السينمائي

اخبار الزمالك اليوم.. إيقاف كهربا.. الغائبون عن قائمة الفريق أمام إنبي.. سبب استبعاد أوباما

مصطفى بكري يكشف أهم التعديلات القادمة في الدولة..فيديو

مفاجأتان سارتان لـ تركي آل الشيخ.. تفاصيل

موقف فايلر النهائي من بيع عمار حمدي نجم الأهلي المنتخب الأولمبي

بعد اعترافها بخيانة الفيشاوي لها.. سمية الألفي مطلوبة على جوجل

اخبار النادي الاهلي.. بيع عمار حمدي والتعاقد مع نجم المنتخب الأولمبي.. وكواليس تهنئة الخطيب لـ الهلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد