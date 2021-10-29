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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 29 - 10 - 2021، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني


هوفنهايم X هيرتا برلين – الساعة 8:30 مساء     

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X ليل – الساعة 9:00 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي
طرابزون سبور X تشايكور ريزا سبور – الساعة 7:00 مساء

 

مواعيد مباريات الدورى السعودى 


الرائد X الباطن – الساعة 5:00 مساء - الرياضية السعودية

الأهلي X الهلال – الساعة  6:45 مساء -  الرياضية السعودية

 

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الاهلي يصعد لنهائي ابطال الكؤوس لأول مرة فى تاريخه رغم التعادل مع المقاولون ١/١

تعادل يوم الاحد 28 أكتوبر عام 1984 فريق المقاولون العرب و الاهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما علي ستاد القاهره في اياب الدور قبل النهائي لبطولة ابطال الكئوس.

وبتلك النتيجة نجح النادى الاهلي فى الصعود الي الدور النهائي للمرة الاولي في تاريخه بعد أن تم احتساب هدفه بهدفين.

تقدم محمود الخطيب للمارد الأحمر في الدقيقة 45 من الشوط الاول فيما تعادل ناصر محمد علي لحامل اللقب في الدقيقة 21 من الشوط الثاني.

وبدأ المقاولون العرب بتشكيلة ضمت كل من:

جوزيف أنطوان بل / علي شحاتة / جمال سالم / عادل الكردي / خالد عصمت / محمد رضوان (سعيد الشيشيني 46 ") / علاء عبد الحفيظ / رائد أبو النصر (كريم عبد الرزاق تانكو 46") / علاء نبيل / حمادة المصري / ناصر محمد علي

فيما جاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي:

أحمد شوبير / حمدي أبو راضي / محمد حشيش / محمود صالح / ربيع ياسين / علاء ميهوب / محمد عامر (ضياء السيد) / مجدي عبد الغني / طاهر أبو زيد / مصطفى عبده / محمود الخطيب (خالد جاد الله)

أدار المباراة بين الاهلي والمقاولون العرب الحكم التونسي علي بن ناصر.

المقاولون العرب الأهلى الخطيب المصري الدوري السعودي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان

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