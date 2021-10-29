رئيس نادي طنطا يستقبل سلمى درويش بطلة مصر للسباحة بالورود

‏‏استقبل المحاسب فايز عريبي ‏رئيس مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي البطله الذهبية سلمى أسامة درويش الحاصلة مع منتخب مصر على الميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين خلال المشاركة في فعاليات البطولة العربية، والتي شارك بها منتخب مصر للسباحة الناشئين .

كما تعد سلمى هي الفتاة الذهبية للسباحة وقد قام النادي بتكريمها و استقبالها بالورود بعد وصولها من المطار امس مباشرة إلى مسقط رأسها بمدينة طنطا ونادي طنطا الرياضي، ومن المنتظر أن يقام حفل تكريم خاص للاعبين.

‏ومن جانبها عبرت اللاعبة عن سعادتها البالغة بهذا التكريم الذي يأتي من بيتها الثاني نادي طنطا الرياضي

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