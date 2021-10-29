تعليم الغربية: ندوات توعوية للوقاية من مرض السعار بمدارس الابتدائية

أعطي الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم توجيهاته إلي مساعديه بالتنسيق مع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لتنفيذ ندوات توعوية للوقاية من مرض السعار لأطفال المرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة المختلفة في خمس إدارات تعليمية، هي قطور، السنطة، بسيون، غرب طنطا، وزفتى.

وتضم الحملة: مدرسة قطور الابتدائية ومدرسة النصر الابتدائية بالسنطة ومدرسة الجمهورية الابتدائية للغات ببسيون ومدرسة المهندس منير عطية الابتدائية بطنطا ومدرسة احمد عرابي الابتدائية بزفتي ومدرسة محمد العزب عاصي الابتدائية بزفتي.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك والمثمر بين مديريتي التربية والتعليم والصحة بالغربية، وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالحفاظ على صحة أطفالنا وبخاصة في المرحلة الابتدائية.

وفي نهاية الندوة، تم توزيع مجلات تعليمية للأطفال تحتوي علي طرق الوقاية من المرض والتعامل مع الحيوانات الأليفة خلال الفترة المقبلة .

IMG-20211029-WA0010

IMG-20211029-WA0013

IMG-20211029-WA0009

IMG-20211029-WA0015