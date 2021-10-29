أول ظهور لـ محمد عبد الوهاب في الأهلي بعد الإفراج عنه

ظهر محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق في مقر النادي وفروعه بمدينة نصر والشيخ زايد للمرة الأولى منذ الإفراج عنه وذلك عقب القبض عليه منذ فترة طويلة لتنفيذ عدة أحكام قضائية لصالح أحد البنوك.



وقال مصدر مطلع داخل النادي ان عبد الوهاب ظهر بكثافة بصحبة خالد الدرندلى المرشح على منصب أمين الصندوق في الانتخابات المقرر إجرائها يوم 26 نوفمبر المقبل ، وترددت أنباء قوية عن تولى عبد الوهاب مسئولية الحملة الانتخابية للدرندلى.



وأكد المصدر أن اعتماد الدرندلي في حملته الانتخابية الآن اعتمد على الحرس القديم لقائمة محمود طاهر التي ساندها من قبل وذلك لرد الجميل .



واتم المصدر تصريحاته أن الدرندلي اتخذ قراره بعدم الاعتماد على اي شخص من الموالين للخطيب وقائمته الانتخابية خوفا من التعرض للخيانة أمام منافسه في قائمة الخطيب خالد مرتجي.

وكان محمد عبد الوهاب قد القر القبض عليه منذ فترة بسبب بعض الاحكام القضائية علية بسبب الديون لاحد البنوك الكبرى.