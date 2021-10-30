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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعلى سعر للمتر.. التقييم العقاري يكشف سبب زيادة تكلفة المساحات بمدينة بدر

مدينة بدر
مدينة بدر

 قال المهندس زكريا الجوهرى ،  رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى ، إن وحدة قياس أى وحدة سكنية يتم تقييمها بأكثر من طريقة أولها تكلفة المتر المسطح من المبانى سواء إسكان ، تجارى وتتوقف تكلفتها حسب المواد المستخدمة فى البناء .


وأضاف زكريا الجوهرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصرى أفندى والمذاع عبر فضائية المحور ،  أن سعر طن الحديد وصل حاليا 15 ألف جنيه أما الأسمنت 10 آلاف جنيه بالاضافة لوصول سعر الخشب 6 آلاف جنيه ، والألومنيوم 50 ألف جنيه ، والنحاس 150 الف جنيه .


وأشار زكريا الجوهرى إلى أن العامل الثانى الذى يؤثر على ارتفاع تكلفة المتر يتمثل فى العرض والطلب لافتا إلى أن مدينة بدر تركت فترة كبيرة لم تشهد أى إقبال، ولكن بسبب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة حاليا واقتراب نقل الموظفين الجدد إليها؛ نتج عنه انتعاش بها وإقبال كبير على السكن بها.


وتابع محمد حجازى ، أن المحلات التجارية أيضا شهدت اقبالا وانتعاشا بمدينة بدر، خاصة أن الأنشطة التجارية حيث تقوم على الكثافة السكانية بهذه المنطقة، لافتا إلى أن مدينة بدر تشهد حاليا أعلى سعر متر فى المحافظات المصرية .

 

زكريا الجوهرى مدينة بدر المساحات الأسمنت الموظفين المحلات

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