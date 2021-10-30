صاحبة اكتشاف تصوير صاحب محل ملابس للبنات: صور 950 فتاه من أجل الابتزاز.. فيديو

قالت مريم مجدي، صاحبة واقعة اكتشاف تصوير صاحب محل بالعمرانية للفتيات بغرفة تبديل الملابس، أنها كنت متواجدة في محل للملابس مع صديقتها وتوجهت للبروفة من أجل قياس ملابس كانت ستقوم بشرائها.

وأضافت مريم مجدي، صديقتي خبطت عليا جامد وقالت لي متقيسيش حاجة عشان فيه حد بيبص عليا وانا بقيس الملابس، مشيرة إلى أنه لا يوجد كاميرات في المحل، لكن هناك فتحة بجانب غرفة البروفة ويقوم بالتصوير منها.

وتابعت مريم مجدي، أنه لما روحنا القسم، اكتشفنا “أنه مصور 950 فتاه أخرى ويبلغ من العمر 31 عاما”.

تصوير صاحب محل بالعمرانية للفتيات

وأشارت صاحبة واقعة اكتشاف تصوير صاحب محل بالعمرانية للفتيات بغرفة تبديل الملابس، أن المتهم كان يبتز الفتيات التي يقوم بتصويرها من أجل الحصول على الأموال.

وكانت قوات الأمن بالجيزة، قد ألقت القبض على صاحب محل ملابس جاهزة بمنطقة العمرانية، لاتهامه بالتلصص على الفتيات وتصويرهن عبر فتحة أعدها بغرفة تبديل الملابس "بروفة".

وكشفت الواقعة صاحب محل "ت" بشارع فاطمة رشدي أعد فتحة سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتلصص عليهن.



ألقت قوات الأمن القبض على المتهم بعد معاينة المحل، وبفحص هاتفه عثر على صور لفتيات أثناء تبديلهن ملابسهن بتلك الغرفة.