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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع ترسا يطالبون المسؤلين بعمل مطبات صناعية للحد من سرعات السيارات

شارع ترسا
شارع ترسا

ارسل القارئ اسلام سعيد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرر من عدم وجود مطبات صناعية بشارع ترسا بالهرم.

 

وقال سعيد في شكواه نعاني نحن سكان شارع ترسا بمحافظة الجيزة 
بعد توسعته من شارع خاتم المرسلين للمريوطية في مسافات فيه بتمشي اكتر من ٥ سيارات في الاتجاه حيث محور ترسا اصبح بديل لشارع الهرم.

 

وأضاف محور ترسا كان طريق داخلي يوجد به أسواق علي الجانبين ويوجد به مدارس علي وسكان المنطقة بيقومون بالانتقال  من الجانب للجانب الاخر اطفال وشيوخ وكبار لذلك يجب توفير مطبات بطول الطريق  وتحديد سرعات للسيارات ووجود إشارات  مرور به.

 

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة والحفاظ علي أرواحهم.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مطبات صناعية مطبات شارع ترسا ترسا الهرم محافظة الجيزة

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