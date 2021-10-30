سكان شارع ترسا يطالبون المسؤلين بعمل مطبات صناعية للحد من سرعات السيارات

ارسل القارئ اسلام سعيد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرر من عدم وجود مطبات صناعية بشارع ترسا بالهرم.

وقال سعيد في شكواه نعاني نحن سكان شارع ترسا بمحافظة الجيزة

بعد توسعته من شارع خاتم المرسلين للمريوطية في مسافات فيه بتمشي اكتر من ٥ سيارات في الاتجاه حيث محور ترسا اصبح بديل لشارع الهرم.

وأضاف محور ترسا كان طريق داخلي يوجد به أسواق علي الجانبين ويوجد به مدارس علي وسكان المنطقة بيقومون بالانتقال من الجانب للجانب الاخر اطفال وشيوخ وكبار لذلك يجب توفير مطبات بطول الطريق وتحديد سرعات للسيارات ووجود إشارات مرور به.

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة والحفاظ علي أرواحهم.

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