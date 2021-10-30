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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلي جديد

صدى البلد

أعلنت الحكومة السورية، أن دفاعاتها الجوية تصدت اليوم السبت لهجوم إسرائيلي جديد على مواقع في ريف دمشق.

وأكدت الخارجية السورية في بيان نشرتها على قناتها في تطبيق "تيليغرام" سماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مضيفة: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية من اتجاه الأراضي المحتلة على ريف دمشق".

وصرح مصدر عسكري للإعلام الرسمي أن إسرائيل في حوال الساعة الـ11:17 من صباح اليوم أطلقت "رشقة صواريخ أرض-أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق".

وتابع المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، وقعت هذه الانفجارات في في اللواء 94 بمنطقة الديماس، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان من ضاحية قدسيا.

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