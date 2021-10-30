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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قافلة طبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرية المعصرة بمركز ملوي

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بالمنيا ، قافلة طبية لتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزواج المبكر بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوي، ضمن خطة الدولة للعمل على نشر الوعي الثقافي والفكري بمخاطر الزيادة السكانية والتي تمثل خطر داهم يعوق مسار التنمية بمختلف جانبها، وذلك خلال الفترة من 27 حتى 31 من أكتوبر الجاري، ضمن حملة (لسه نوارة) والتي أطلقها المجلس القومي للأمومة والطفولة.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن أعمال القافلة شملت عقد ندوات توعوية بمخاطر الزيادة السكانية وكيفية تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، والتوعية بمخاطر الزواج المبكر، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

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من جانبها، أشارت وفاء بدوي مدير الإدارة العامة لتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، أن القافلة تقوم بتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وعمل لقاءات تثقيفية وتوعوية عن خطورة الزواج المبكر وتنفيذ زيارات منزلية للرائدات الريفيات للتوعية بالمنازل حيث تم تنفيذ 75 زيارة منزلية وتنفيذ 15 ندوة للتوعية بخطورة الزواج المبكر لـ 120 سيدة.

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