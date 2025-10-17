السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟

السيارات الكهربائية .. أظهرت نتائج اختبارات السلامة، التي أجراها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) الأمريكي لعام 2025، تفاوتًا واضحًا في مستويات أمان السيارات الكهربائية، رغم التقدم الكبير في مجالات التصميم والبنية الهيكلية وأنظمة المساعدة.

وفي هذه الاختبارات سجلت فولكس فاجن ID.Buzz أداءً قويًّا في اختبار التصادم الأمامي المعتدل؛ إذ حصلت على تقييم “جيد” بفضل هيكلها المتين وتوفيرها لحماية فعالة لمناطق الرأس والعنق والساقين للركاب في المقاعد الأمامية.

وحققت نيسان Ariya نتائج متباينة؛ إذ جاءت قوية في التصادم الأمامي من حيث صلابة البنية وكفاءة الوسائد الهوائية، لكنها أظهرت ضعفا في حماية الصدر للركاب في المقعد الخلفي، ما منحها تقييم “مقبول”، وفي المقابل، تفوقت في اختبار التصادم الجانبي بتقييم “جيد”، كما نالت أنظمتها لحماية المشاة إشادة واضحة.

وحافظت تسلا Model 3 على موقع متوسط في التصنيف؛ حيث نالت تقييم “مقبول” في التصادم الأمامي و”ممتاز” في الاختبار الجانبي، مع ملاحظات حول الحماية المحدودة لصدور الركاب في الخلف، وحصل نظام الكبح الطارئ على تقييم “جيد”، فيما جاءت الإضاءة الأمامية “مقبولة”.

بي إم دبليو i4

وأثبتت بي إم دبليو i4 أنها من أكثر الطرازات أمانا في فئتها؛ حيث حصلت على تقييم “جيد” لكل من المقاعد الأمامية والخلفية، مع حماية فعالة لجميع مناطق الجسم، غير أن الإضاءة الأمامية كانت دون المستوى المطلوب؛ حيث حصلت على تقييم “متوسط”.

أما تسلا Cybertruck فقد سجلت أداءً عاما جيدا في اختبار التصادم الأمامي، مع استقرار هيكلي واضح وأنظمة فعالة، لكنها سجلت تراجعا طفيفا في حماية الصدر للركاب في الخلف، بينما جاءت الإضاءة الأمامية ضعيفة بسبب ضعف الأداء في المنعطفات.

وأظهرت النتائج العامة أن معظم السيارات الكهربائية الحديثة توفر حماية ممتازة للسائقين والركاب في المقاعد الأمامية، في حين لا تزال مستويات الأمان في المقاعد الخلفية بحاجة إلى تحسين، خصوصًا فيما يتعلق بحماية الصدر وأنظمة تثبيت مقاعد الأطفال.

كما كشفت الاختبارات أن الإضاءة الأمامية وأنظمة تحذير أحزمة الأمان لا تزال نقاط ضعف مشتركة بين عدد من الطرازات.