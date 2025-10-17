قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكولونيل مايكل راندريانيرينا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمدغشقر
تألق الثنائيات علي السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي .. صور
صدام ساخن بين الأهلي والشباب في الدوري السعودي
عبد العاطي يعرض جهود مصر لوقف حرب غزة ويؤكد تطور العلاقات المصرية الهندية
إيمان كريم تُشارك في المائدة المستديرة لصندوق "قادرون باختلاف"
أصل كلمة «فرعون» ومعناها في الحضارة المصرية القديمة.. تفاصيل
مرسى مطروح.. زيادة سعر تعريفة الركوب الداخلية وبين المحافظات من 10 % وتصل إلى 15%
رئيس المجر: بودابست المكان الوحيد في أوروبا القادر على استضافة لقاء ترامب وبوتين
مشروع ضخم لتطوير منطقة السيدة عائشة..وجه جديد للقاهرة التاريخية 2030
السيارات الكهربائية.. كيف تظهر اختبارات التصادم تفاوتا في مستويات الأمان؟
النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين
اللجنة العليا للإشراف على المواقف بالأقصر تُقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة العالمية، بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على عقد اجتماع في المجر لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 8 سنتات أو بنسبة 0.13% لتصل إلى 60.98 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 9 سنتات أو بنسبة 0.16% إلى 57.37 دولارًا للبرميل.


وعلى أساس أسبوعي، سجل الخامان القياسيان انخفاضًا يقارب 3%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بحدوث فائض متزايد في الإمدادات بحلول العام المقبل.


واتفق ترامب وبوتين أمس على عقد قمة جديدة لمناقشة الحرب في أوكرانيا، من المتوقع أن يُعقد الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين في العاصمة المجرية بودابست.


وجاء هذا التطور في الوقت الذي توجه فيه وزير الدفاع الأوكراني إلى البيت الأبيض اليوم لدفع واشنطن لتقديم دعم عسكري إضافي، بما في ذلك صواريخ "توماهوك" الأمريكية بعيدة المدى، بينما تواصل الولايات المتحدة الضغط على كل من الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي.


وضغطت بيانات أخرى على الأسعار، حيث أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس بأن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 3.5 ملايين برميل لتصل إلى 423.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 288 ألف برميل فقط، بسبب انخفاض معدلات تشغيل المصافي، مع دخول العديد منها في عمليات صيانة موسمية خلال الوقت الحالي من العام.


وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 13.636 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

النفط العالمي النفط تر امب بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

مشغولات ذهبية

صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

المتسابق صالح محمد موسى تهامي مرشح الأوقاف المصرية على فوزه بالمركز الرابع في المسابقة الدولية لحفظ القرآن

وزير الأوقاف يهنئ المرشح الفائز بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن بأستانا

صلاة الفجر

كيف يلتزم المسلم بصلاة الفجر ولا ينام عنها؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يحتفل بأكبر دفعة خريجي دراسات عليا في تاريخه

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يحتفل بأكبر دفعة خريجي دراسات عليا في تاريخه

بالصور

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد