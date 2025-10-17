النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع اقتراب قمة ترامب وبوتين

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة العالمية، بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على عقد اجتماع في المجر لبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 8 سنتات أو بنسبة 0.13% لتصل إلى 60.98 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 9 سنتات أو بنسبة 0.16% إلى 57.37 دولارًا للبرميل.



وعلى أساس أسبوعي، سجل الخامان القياسيان انخفاضًا يقارب 3%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بحدوث فائض متزايد في الإمدادات بحلول العام المقبل.



واتفق ترامب وبوتين أمس على عقد قمة جديدة لمناقشة الحرب في أوكرانيا، من المتوقع أن يُعقد الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين في العاصمة المجرية بودابست.



وجاء هذا التطور في الوقت الذي توجه فيه وزير الدفاع الأوكراني إلى البيت الأبيض اليوم لدفع واشنطن لتقديم دعم عسكري إضافي، بما في ذلك صواريخ "توماهوك" الأمريكية بعيدة المدى، بينما تواصل الولايات المتحدة الضغط على كل من الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي.



وضغطت بيانات أخرى على الأسعار، حيث أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس بأن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بمقدار 3.5 ملايين برميل لتصل إلى 423.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة قدرها 288 ألف برميل فقط، بسبب انخفاض معدلات تشغيل المصافي، مع دخول العديد منها في عمليات صيانة موسمية خلال الوقت الحالي من العام.



وأظهرت البيانات أيضًا ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 13.636 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.