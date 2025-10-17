قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وفاة آخر أعضاء فريق أول صعود لقمة إيفرست عن عمر 92 عامًا

القسم الخارجي

توفي كانتشا شيربا، آخر عضو باقٍ على قيد الحياة من فريق البعثة الجبلية التي نجحت عام 1953 في الوصول لأول مرة إلى قمة جبل إيفرست، عن عمر ناهز 92 عامًا، بحسب ما أعلنته رابطة تسلق الجبال النيبالية.

وقال رئيس الرابطة، فور غيلجي شيربا، إن كانتشا توفي فجر الخميس في منزله بمنطقة كابان في العاصمة كاتماندو، بعد معاناة مع المرض في الفترة الأخيرة، مضيفًا: «لقد رحل معه فصل كامل من تاريخ تسلق الجبال».

كان كانتشا أحد أعضاء الفريق المكون من 35 شخصًا، والذي أوصل النيوزيلندي إدموند هيلاري ومرشده الشيربا تينزينغ نورغاي إلى قمة إيفرست، البالغ ارتفاعها 8849 مترًا، في 29 مايو 1953. وقد كان أحد ثلاثة من متسلقي الشيربا الذين وصلوا إلى المعسكر الأخير قبل القمة مباشرة.

ورغم قربه من تحقيق الإنجاز، إلا أن كانتشا لم يصعد إلى القمة بنفسه، احترامًا لرغبة زوجته التي اعتبرت المغامرة محفوفة بالمخاطر، كما منع أبناءه لاحقًا من امتهان تسلق الجبال.

ولد كانتشا عام 1933 في قرية نامتشي الواقعة عند سفوح إيفرست، في وقت كان معظم أفراد مجتمع الشيربا يعملون بالزراعة وتربية الياك. وفي سن التاسعة عشرة بدأ مسيرته في التسلق، مستفيدًا من علاقة والده الوثيقة بالمتسلق تينزينغ نورغاي، ليعمل حمالًا على ارتفاعات عالية خلال الرحلة التاريخية إلى القمة.

وفي مقابلة أجراها العام الماضي، أعرب كانتشا عن قلقه من التكدس والتلوث المتزايدين في جبل إيفرست، قائلًا: «يجب أن يقلل عدد المتسلقين. إيفرست هو الإلهة الأم بالنسبة لشعب الشيربا، لكن الناس يدخنون ويتركون النفايات واللحوم على الجبل».

يذكر أن تينزينغ نورغاي توفي عام 1986، بينما توفي إدموند هيلاري عام 2008. ويخلف كانتشا زوجته وأربعة أبناء وابنتين وعددًا من الأحفاد.

