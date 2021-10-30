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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج مميزة لمنتخب مصر في الكاراتيه التقليدي ببطولة أوروبا المفتوحة

صدى البلد

عادت بعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد إلى القاهرة بعد المشاركة الناجحة وتحقيق نتائج مميزة ورائعة في بطولة كأس أوروبا المفتوحة للكاراتيه التقليدي والتي اقيمت في البرتغال.


وتوج البطل حسام عبد الفتاح حسن  بالمركز الأول في فئة كوجو كومتيه والمركزالثانى في أيبون شوبو ونفس المركز في الكاتا فردى والمركز الثالث في  فوكوجو، كما حقق البطل رامى حسن المركز الثالث في فو كوجو.


وكان للتحكيم المصري مظهر مشرف ومشاركة فعالة في البطولة بمشاركة سنسى إبراهيم المصرى والفائز بجائزة أفضل حكم فى العالم  وسنسى عبد الفتاح حسن  الحكم الدولى في الفئة الأولى.


واقيم على هامش بطولة كأس أوروبا المفتوحة اجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي جلبرتو جرتنر للتنسيق على إقامة الماستر كورس الدولي وبطولة كأس القارات في مصر خلال الفترة من 24 حتى 30 نوفمبر المقبل بالمركز الأولمبي بالمعادي والصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي   تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

 

كان الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي نظم بطولة الجمهورية الـ11 للكاراتيه التقليدي في سبتمبر الماضي والتي أقيمت على الصالة المغطاة رقم 4 بهيئة استاد القاهرة الدولي على مدار 4 أيام وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات للأعمار السنية 6 و8 و10 و12 و13 عاما.

 

وقام رامي المكاوي رئيس الاتحاد وجميع مسئولي الكاراتيه التقليدي بحضور حفل الختام والذي تم خلاله توزيع الميداليات والجوائز على الفائزين في جميع المسابقات كما تم تكريم الحكام ومسئولي لجان البطولة والمنظمين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال أيام البطولة والخروج بالشكل الذي يليق بالكاراتيه التقليدي.


وأكد أحمد محمد أحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي ورئيس لجنة المسابقات أن البطولة أقيمت وسط إجراءات احترازية كبيرة في ظل جائحة كورونا حيث تم توفير خدمات طبية للجميع المشاركين بالإضافة للتباعد الاجتماعي خاصة مع حضور عدد كبير من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات.


كما أكد اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه التقليدي أن المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية رقم 11 شهدت حضور كبير من بعض المسئولين على رأسهم الدكتورة أمل فاروق الاستاذة بكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلون والدكتور علي نور عضو مجلس الإدارة كما شارك في البطولة سينسي إبراهيم المصري الحكم الدولي ورئيس لجنة الشيهان كاي بالاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي وسينسي جمال عواد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد.

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منتخب مصر مصر للكاراتيه التقليدي كأس أوروبا

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