ضبط تشكيل عصابي بحوزته أسلحة نارية في القليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابي بحوزته أسلحة نارية بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش و15 طلقة من ذات العيار بدائرة مركز شرطة قليوب تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق .



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود معلومات بقيام تشكيل عصابي تخصص في حياة الأسلحة النارية بقرية سوارس دائرة المركز.



تم تشكيل حملة أمنية، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط كلا من " ج ب ح" 45 سنة تاجر مواشي سبق اتهامه في قضيه قتل وشقيقه "إ ب ح"، 48 سنة، تاجر مواشي ونجل الأول "إ ج ب"، 18 سنة عامل وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش محلى الصنع و15 طلقه خرطوش من ذات العيار.



وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر والدفاع وتم ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإرسال الأسلحة المضبوطة المعمل الجنائى لفحصها