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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. رامي عاشور يحيي حفلا غنائيا في نيويورك

رامي عاشور
رامي عاشور

يحيي غدا  الأحد ؛ الفنان ونجم الاسكواش السابق رامي عاشور ؛ حفله الغنائي الأول خارج مصر وذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

ومن المنتظر ان يشهد الحفل غنائه أحدث أغانيه " أكلم مين " والتي سيطرحها يوم ٤ نوفمبر المقبل".

أغنية أكلم مين من كلمات وألحان  رامي عاشور توزيع رامي سمير ؛ وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالاغنية خارج مصر.

كشف لاعب الإسكواش السابق رامي عاشور، عن برومو أغنيته الجديدة "أكلم مين" عبر حسابه على إنستجرام، وهي من كلماته وألحانه.


وحرصت نيللي كريم زوجة شقيقه، على دعمه بمشاركة برومو الأغنية عبر خاصية ستوري على حسابها بإنستجرام.

أحدث أغاني رامي عاشور كانت أغنية "النار القايدة "والتي حقق خلالها نجاحا كبيرا .



حلقة مني الشاذلي :

وتصدرت الفنانة نيللي كريم، مؤشرات البحث "جوجل"؛ بعد ظهورها مع زوجها هشام عاشور، وشقيقه رامي عاشور ، مع الإعلامية منى الشاذلي.

وعلقت الفنانة نيللي كريم، على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، “مين اللي اختار التاني؟”: “أنا مكانش في دماغى خالص، ولما بصيت على إنستجرام بتاعه؛ وقلت له أنت لذيذ”.

وأضافت: “هشام طلب الزواج بعد 3 أيام فقط لا غير، والأمر بدأ بهزار ثم تم الزواج”.

وأشارت نيللي كريم، إلى أنها تلقت مكالمة من المخرج جمال العدل، والذي طلبت منها إنهاء ما تتحدث عنه السوشيال ميديا؛ بعد انتشار صورة لها مع هشام عاشور.

ومن جانبه قال هشام عاشور لاعب الاسكواش السابق وزوج الفنانة نيللي كريم، إن ارتباطهما تم بطريقة سريعة جدا ولا يتذكر حتى الآن كيف وقع في غرامها.

وقال: «بطبيعتي حذر جدا خاصة فيما يتعلق بالزواج .. ممكن أكون أي حاجة عادي إنما الجواز بالذات مكنتش بفكر إنه يبقى بالسرعة دي خاصة إني كنت عايش حياتي وبراحتي.. وده خلاني فكرت إن الجواز حصل بالطريقة دي يبقى معجزة من المعجزات».

وأوضح هشام عاشور أن شقيقه رامي عاشور كان سبب تعارفهما؛ لأنه اتجه للغناء، لافتا إلى أن شقيقه «خاف على نيللي لأنها شخصية متواضعة بينما هو كان يعيش بحريته» بحسب وصفه.

وتحدث هشام عاشور أنه التقى بـ« نيللي » لأول مرة في الجونة بعد 3 سنوات من أول لقاء لهما بالولايات المتحدة وكان ينظر لها بطريقة مختلفة وشعر بطيبتها وتواضعها.

رامي عاشور نجم الاسكواش السابق رامي عاشور غدا نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أكلم مين

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