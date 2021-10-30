المياه بها عكارة.. أستاذ علوم أرض يكشف مفاجأة مدوية عن سد النهضة.. فيديو

قال هشام العسكري أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد، إن سد النهضة مكون من سدين الأول سد خرساني والاخر سد ركامي.

وأضاف هشام العسكري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" السد الخرساني في سد النهضة مهما ارتفع لا يخزن أكثر من 18 مليار متر مكعب ".

وتابع هشام العسكري:" الدراسة التي أجريناها رصدت عكارة في المياه المتواجدة خلف سد النهضة".

وتابع هشام العسكري :" هناك علامة استفهام حول أسباب تواجد عكارة في المياه المتواجدة خلف سد النهضة"، مضيفا:" هل تستطيع اثيوبيا ان تولد طاقة من مياه نهر النيل التي يوجد بها عكارة ".

