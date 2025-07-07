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طلب إحاطة في النواب لتخفيض تذكرة المتحف الكبير للمصريين إلى 100 جنيه
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة في النواب لتخفيض تذكرة المتحف الكبير للمصريين إلى 100 جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار لتخفيض أسعار التذاكر الخاصة بدخول المتحف المصري للمصريين إلى 100 جنيه بدلاً  200 جنيه للزائر المصري و 50 جنيها للطالب المصري بدلاً من 100 جنيه.

وقال " طنطاوى " : إن تخفيض تذاكر دخول المتحف المصري لن يؤثر سلبياً على حصيلة الدخول لان التخفيض بنسبة 50 % لتذاكر دخول المتحف المصرى الكبير سوف يؤدى تلقائياً إلى مضافة الأعداد من المترددين المصريين على المتحف المصرى الكبير مقترحاً أن يكون هذه التخفيضات لمدة عامين ثم يتم مضاعفة رسوم زيارة المتحف.

وأشاد النائب خالد طنطاوى بإعلان المتحف عن عدد آخر من التسهيلات والتخفيضات، والتي شملت مجانية الدخول لعدد من الفئات، حيث قرر الوزير شريف فتحي الفئات المعفاة، ودخولها المتحف بالمجان أو بنصف تذكرة طوال أيام الأسبوع، هم الطفل حتى 6 سنوات، وأعضاء المجلس الدولي للمتاحف مصريين أو أجانب، والمرشد السياحي المصري المصاحب لمجموعة مع تقديم كارنيه الإرشاد ساريًا، وأسر الشهداء، والمحاربون القدماء، والمواطن فوق سن الـ 60، والطالب حتى 25 سنة (نصف تذكرة)، الأجنبي المقيم (نصف تذكرة).

تجدر الإشارة إلى أن الفئات التي من حقها الدخول مجانًا طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، هم الموظف في وزارة السياحة والآثار، والمرشد السياحي، والصحفي المصري المعتمد كمندوب لدى وزارة السياحة والآثار، والسفراء المعتمدون، والدارسون في الجامعات الحكومية بمجالات التراث، والآثار، والتاريخ، والحضارة، والمتاحف، السياحة، الإرشاد السياحي، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، العمارة، التربية الفنية، وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات الحكومية بنفس التخصصات السابقة، وطلاب المدارس الإعدادية والابتدائية الحكومية، مع مشرف مرافق لكل 10 طلاب، مع التنسيق مع إدارة المتحف قبل الرحلة بشهر، ودور الأيتام ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، مع التنسيق مع إدارة المتحف قبل الرحلة بشهر.

طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة والآثار أسعار التذاكر المتحف المصري

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