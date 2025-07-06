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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة فى النواب لتخصيص منح دراسية مجانية للمتفوقين من طلاب المناطق الريفية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي لتخصيص منح دراسية حكومية لأبناء المناطق الأكثر والأشد فقرًا.

مؤكداً في بيان له على أهمية وضرورة تخصيص منح دراسية حكومية كاملة أو جزئية لأبناء المناطق الأشد فقرًا على مستوى الجمهورية، وذلك دعمًا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، خاصة في ظل التفاوت الكبير في فرص التعليم الجيد بين المحافظات والمناطق المختلفة.

وأكد النائب أشرف أمين أن هناك الآلاف من الطلاب المتفوقين في المناطق المهمشة والريفية والقروية والذين لا يستطيعون استكمال تعليمهم الجامعي أو العالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، رغم امتلاكهم القدرات والمؤهلات التي تؤهلهم للتميز مطالباً بإنشاء وصياغة برنامج حكومي دائم للمنح الدراسية، موجه خصيصًا لأبناء المناطق الأشد فقرًا.

مشيراً إلى ضرورة مراعاة مجموعة من الأسس والمعايير الواضحة والحاسمة لتحقيق هذا الهدف فى مقدمتها اختيار الطلاب وفقًا لمعايير واضحة تشمل الجدارة العلمية والحالة الاقتصادية شمول المنحة لمصروفات التعليم، والإقامة، والكتب، والدعم المادي اللازم لمتابعة الدراسة وتوجيه هذه المنح إلى التخصصات التي تفتقر إليها الدولة، مثل التعليم الفني، التمريض، التكنولوجيا، والهندسة الزراعية مع التنسيق مع الجامعات الحكومية والأهلية والمجتمعية لضمان أماكن لهؤلاء الطلاب.

وطالب النائب أشرف أمين من رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان واستدعاء الوزراء المختصين للرد عليه ودراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

طلب إحاطة رئيس مجلس النواب وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى العدالة الاجتماعية

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