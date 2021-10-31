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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلي السابق: الإمكانيات أصبحت أفضل ودربنا لاعبين اقتربوا من الاعتزال

صدى البلد

تحدث الكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي عن فترة وجوده مع البرتغالي جوزيه بيسيرو في النادي الأهلي عندما كان مواطنه مديرًا فنيًا للفريق.

وقال سانتوس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كانت فترة وجودنا في الأهلي قصيرة ولكنها كانت قوية ولدينا ذكريات مميزة في الأهلي".


وأضاف "صعب انك تنسى كيف تعامل معك المصريين وجماهير الأهلي وكيف يعشقون كرة القدم، لما تركنا الأهلي كان قرار صعب بالنسبة لينا".


وواصل "كنا عارفين وقتها اننا بنسيب نادي كبير وواحد من اكبر الأندية في العالم، هذه اللحظة كانت صعبة، في اي مرة تبقى في الأهلي لازم تعرف انك لازم تكسب".


وتابع "انا حاليا بتابع الأهلي ولاعبيه الحاليين والسابقين، ارى في الصور الفارق في الإمكانيات بين الفترة الحالية وبين وجودنا في الأهلي".


وأردف سانتوس "في تطور في الأهلي عن الفترة الي كنا فيها، دلوقتي في لعيبة اصغر، الناشئين متواجدين مع الفريق الأول، في صفقات مع لاعبين معدلات عمرهم اقل، وقت ما كنا مع الأهلي كان في لعيبة قربت تعتزل".

الأهلى جوزيه بيسيرو الكسندر سانتوس بترو أتلتيكو الأنجولي

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