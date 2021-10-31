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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

داء السكري: "تخلص من" هذا المشروب لتقليل مخاطر إصابتك به

مشروبات محلاة تسبب
مشروبات محلاة تسبب السكر

السكري هو حالة تستمر مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، وفقًا لـ NHS ، يعد مرض السكري من النوع 2 أكثر شيوعًا من النوع 1.
 


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في الواقع ، في المملكة المتحدة ، حوالي 90 في المائة من جميع البالغين المصابين بالسكري يعانون من النوع الثاني. هذا يعني أن مستويات السكر في الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي ، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص إصابتك بمرض السكري. هناك عدد من الأشياء التي قد تساعدك على تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة، وفقا لما نشره موقع إكسبريس. 
 

داء السكري: مكون غذائي لمستويات أقل

تقول عيادة كليفلاند: "إن تشخيص مقدمات السكري يجب أن يدق أجراس الإنذار.
 

"هذا يعني أنك في طريقك نحو الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وهو مرض يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت المبكر."

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مشروبات تسبب السكر 

 

تقترح أخصائية التغذية جوليا زومبانو ، التي كتبت للموقع ، أن الناس "يتخلصون من المشروبات المحلاة".
 

يوضح زومبانو: "ليس لديهم دهون أو بروتين لمنع الكربوهيدرات من زيادة نسبة السكر في الدم" وبالمثل ، قد يكون من الجيد التقليل من عصائر الفاكهة ومشروبات القهوة والكحول.

إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بهذه الحالة ، يجب عليك زيارة الطبيب. تقول NHS: "من المهم جدًا تشخيص مرض السكري في أقرب وقت ممكن لأنه سيزداد سوءًا إذا تُرك دون علاج".

يلاحظ الجسم الصحي أن داء السكري من النوع 1 يمكن أن يتطور بسرعة على مدار أسابيع أو حتى أيام ، لكن الناس يعانون من مرض السكري من النوع 2 لسنوات دون أن يدركوا ذلك لأن الأعراض المبكرة تميل إلى أن تكون عامة.

ويضيف: "يمكنك المساعدة في إدارة مرض السكري من النوع 2 من خلال الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتحقيق وزن صحي للجسم".


تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2 التبول أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل ، والشعور بالعطش طوال الوقت ، والشعور بالتعب الشديد.

يجب عليك زيارة طبيبك إذا كانت لديك أعراض ، ولكن يُنصح بمراجعة طبيبك إذا كانت لديك عوامل خطر للإصابة بمرض السكري وتشعر بالقلق من الإصابة بمرض السكري في المستقبل.

تقول NHS Inform: "إذا تم تشخيصك بمرض السكري من النوع 2 ، فقد تتمكن من التحكم في الأعراض ببساطة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، ومراقبة مستويات الجلوكوز في الدم.

"ومع ذلك ، نظرًا لأن داء السكري من النوع 2 هو حالة تقدمية ، فقد تحتاج في النهاية إلى دواء ، عادة في شكل أقراص."

داء السكري من النوع 2: عنصر 55p الذي يخفض نسبة السكر في الدم في دقائق

وفقًا لـ NHS ، يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 ومرض السكري من النوع 2 ، وكذلك النساء الحوامل المصابات بسكري الحمل.

يُنصح الأشخاص الذين يقعون في هذه المجموعات بالحفاظ على مستويات السكر في الدم قريبة من المعدل الطبيعي قدر الإمكان.

يوضح الجسم الصحي أن "النوبات الخفيفة من حين لآخر ليست مدعاة للقلق ويمكن علاجها بسهولة تامة أو قد تعود إلى طبيعتها من تلقاء نفسها".

"لكن ارتفاع السكر في الدم [ارتفاع نسبة السكر في الدم] يمكن أن يكون خطيرًا إذا ارتفعت مستويات السكر في الدم بشدة أو ظلت مرتفعة لفترات طويلة."


من المقرر أن ترتفع حالات السكري إلى خمسة ملايين بحلول عام 2025 ، وفقًا لمنظمة السكري في المملكة المتحدة.

والجدير بالذكر أنه عندما يُترك ارتفاع السكر في الدم دون علاج ، فإنه يمكن أن يتسبب في تغيرات عصبية ، مما يعني تلف الأعصاب في الجسم.

اتبع دائمًا نصيحة طبيبك العام حول خفض مستويات السكر في الدم ، كما تذكر NHS.
 

من المقرر أن ترتفع حالات السكري إلى خمسة ملايين بحلول عام 2025 ، وفقًا لمنظمة السكري في المملكة المتحدة.

وقد تضاعف عدد مرضى السكري منذ عام 1996.

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